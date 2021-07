PAOK a reusit primul super transfer de la revenirea lui Razvan Lucescu! Atacantul care a fost coleg cu Ronaldo la nationala promite spectacol pentru greci

PAOK pregateste noul sezon in care spera sa reuseasca sa recucereasca titlul.

Revenirea lui Razvan Lucescu la PAOK le-a aprins imaginatia faniilor, iar acestia spera ca antrenorul roman sa fie cheia succesului si acesta sa reuseasca sa cucereasca din nou titlul in detrimentul marii rivale, Olympiakos. Desi s-a vehiculat in presa din Turcia ca Razvan Lucescu ar insista pentru revenirea sarbului Aleksander Prijovic (n.r acum la Al Ittihad), se pare ca PAOK a reusit un alt tun.

Atacantul portughez, Nelson Oliveira, o lasa pe AEK Atena si va juca sub comanda antrenorului roman, confirma presa din Grecia. "Nelson Oliveira poate fi considerat jucatorul lui PAOK Salonic. Un rol esential in aceasta mutare il are antrenorul Razvan Lucescu, care a reusit sa-l convinga pe portughez", scrie Athina984.gr, care citeaza Livesport.

A inceput la Benfica, dar cariera sa numara campionate precum Premier League, Ligue 1 si La Liga, dar si echipe ca Deportivo la Coruna, Rennes, Swansea, Nottingham Forest, Norwich City, Reading si, cel mai recent, AEK Atena. Pentru AEK el a marcat 26 de goluri in 70 de meciuri, oferind si zece pase decisive. In stagiunea trecuta el a punctat atat in campionat, cat si in UEFA Europa League pentru fosta sa echipa.