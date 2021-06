PAOK incearca primul transfer tare de la revenirea lui Lucescu! Negocieri cu un fotbalist de la Chelsea

Grecii vor sa ii asigure tehnicianului roman toate conditiile pentru a performa la cel mai inalt nivel.

PAOK nu a mai reusit sa-i puna probleme lui Olympiakos in lupta pentru titlu in ultimii doi ani, dupa plecarea lui Razvan Lucescu, iar odata cu revenirea acestuia, patronul formatiei vrea sa faca tot posibilul pentru a-i construi o formatie puternica care sa se ridice la nivelul rivalelor.

Conform presei din Grecia, elenii se afla in negocieri cu Chelsea pentru transferul definitiv al lui Baba Rahman, fundas de banda stanga, care a evoluat la PAOK si in sezonu precedent, sub forma de imprumut. In cazul in care nu se va ajunge la o intelegere, se va incerca aranjarea unui nou imprumut pentru jucatorul african.



Lucescu a vorbit la conferinta de presa de prezentare despre asteptarile uriase care sunt in Grecia vizavi de revenirea sa, insa a spus ca totul trebuie facut pas cu pas si rabdarea sa fie o virtute pe care fanii sa o aiba, altfel totul va avea sanse mici de reusita.