Razvan Lucescu viseaza la Champions League cu PAOK: "Lumea asteapta lucruri extraordinare!" De ce a ales sa revina la Salonic

Lucescu a semnat pe 3 ani cu PAOK. Razvan revine la Salonic dupa doi ani.

Luce Jr. are o clauza in valoare de 7 milioane de euro in cazul in care vrea sa rupa contractul cu PAOK. Antrenorul roman intentioneaza sa aduca performante importante la PAOK, echipa pe care a dus-o la event in 2019, inainte sa plece la Al Hilal.

"Atmosfera de care am avut parte acum, la revenire: echilibru si caldura. Lumea asteapta de la noi sa facem lucruri extraordinare, asta inseamna sa castigi. Asta e scopul nostru, sa castigam. A fost o conferinta de presa lunga si n-a fost simpla deloc. Am zis de clauza, deci asta e clauza mea de plecare.

Cand ma duc intr-un loc, vreau sa stau cat mai mult si sa avem rezultate. Daca nu sunt rezultate, voi fi obligat sa plec. Vreau sa fie 3 ani de succese, sa fiu fericit si sa stau bine de tot acolo. Vreau campionatul, sa fac dubla. Ne gandim la ceea ce e acum, Conference League. Intai trebuie sa castigam campionatul pentru Champions League.



Sunt un antrenor care a lucrat mereu cu ce a gasit si cu ce a avut la dispozitie. Daca exista loc de imbunatatire, foarte bine. Daca nu, eu sunt obligat sa dau incredere si valoare acestui grup. PAOK a fost o decizie de suflet.

Cand am plecat de la Rapid eram castigator de Cupa Romaniei a doua oara la rand si am ajuns la pozitia a 11-a din B. Pur si simplu emotional a fost totul. Sunt la PAOK pentru 3 ani. Asta imi doresc, asta sper. Poate nu voi mai antrena dupa PAOK, poate ma duc in alta parte, nu stiu", a spus Lucescu.