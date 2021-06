Costin Lazar, poveste impresionanta cu fanii lui PAOK! "Eu platesc. Ai fost foarte bun la meciul asta"

Fostul mijlocas al nationaei isi aduce aminte de perioada petrecuta la PAOK.

Costin Lazar a jucat in Grecia intre 2011 si 2014 si spune ca are amintiri frumoasa de acolo, mai ales cu fanii. Fostul fotbalist rememoreaza o partida cu Tottenham, in Anglia, pe care PAOK a castigat-o, iar dupa meci, la aeroport, un fan s-a oferit sa-i plateasca cumparaturile de la un magazin, in ciuda faptului ca a insistat ca nu e nevoie.

"Am avut un meci cu Tottenham in deplasare si i-am batut, scor 2-1. Jucau acolo Bale, Modric, Defoe, mai multi jucatori buni, Gallas. Am vrut sa-mi iau un parfum si un ceas din aeroport, era vreo 250 de euro ceasul si vreo 80 parfumul.

Cand sa platesc, m-a impins un tip mare din spate, cu tatuaj cu PAOK. A zis: 'Eu platesc'. Si i-am zis ca nu, dar a zis: 'Eu platesc, sunt cu PAOK, ai fost foarte bun la meciul asta'. Jumatate dintre pasageri erau suporteri, in charterul nostru. Au venit cu noi sa ne sustina", a spus Costin Lazar, pentru digisport.