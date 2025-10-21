Florinel Coman (27 de ani) suferă în Qatar, dar vorbim despre un calvar fotbalistic pe care îl trăiește pe bani mulți. Pentru că, după cum Sport.ro a arătat aici, Al-Gharafa a dat o sumă uriașă pe un jucător pe care portughezul Pedro Martins îl ține pe bancă. Sau, în afara lotului, uneori!

Faptul că fostul star al FCSB-ului e în dizgrația antrenorului s-a văzut și ieri. Pentru că, în partida Al-Ahli Jeddah – Al-Gharafa din etapa a 3-a a Ligii Campionilor, Florinel a început meciul pe bancă. Ca de obicei! Și a asistat la un veritabil „măcel“, în condițiile în care colegii săi titulari au fost niște „jaloane“ pentru saudiții de la Al-Ahli Jeddah. De altfel, în minutul 41, tabela arăta deja 3-0 pentru gazde după reușitele semnate de Millot (32) și Kessie (38, 41).

Florinel Coman, cea mai mare notă la Al-Gharafa

La reluare, Florinel Coman a fost al doilea jucător trimis pe teren de Pedro Martins. În minutul 67, românul l-a înlocuit pe fostul vârf al Realului, Joselu. La nouă minute după intrarea lui Coman, scorul a devenit 4-0 pentru Al-Ahli Jeddah, acesta fiind și rezultatul final.

Deși echipa sa a fost „dezmembrată“, la Jeddah, Florinel a avut un mic motiv de bucurie. Pentru că, potrivit Flashscore, a fost cel mai bun jucător de la Al-Gharafa, primind nota 7. Practic, în cele 23 de minute în care a fost pe teren, Coman i-a dat o „palmă“ lui Pedro Martins și a depășit cu mult media echipei, care a fost de 6,1, potrivit Flashscore.

În actuala campanie, în cele 13 meciuri disputate de Al-Gharafa, în toate competițiile, Coman a fost folosit, în doar cinci rânduri, adunând 256 de minute pe teren. Bilanțul său? 2 goluri, 1 pasă de gol.

