Mihai Stoica a văzut dezvăluirea făcută de Gigi Becali cu privire la o revenire a lui Florinel Coman la FCSB și a reacționat.

Mihai Stoica: ”Cei de la Al Gharafa nu s-au comportat ok cu Florinel Coman!”

Cei doi au urmărit împreună meciul FCSB – Universitatea Craiova și, chiar dacă Mirel Rădoi îi este naș fotbalistului, Coman nu s-a putut abține să nu se bucure la golul lui Florin Tănase, lucru ce l-a amuzat pe oficialul de la FCSB.

În privința unei reveniri a lui Coman la FCSB, Mihai Stoica a transmis că în momentul de față, acest lucru este dificil de realizat în condițiile în care fostul jucător al roș-albaștrilor a început să evolueze constant la Al Gharafa, unde câștigă o sumă importantă de bani.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB crede că cei de la Al Gharafa încearcă să se revanșeze față de Coman, după ce, sezonul trecut, l-au scos de pe listă în momentul în care s-a accidentat.

”Coman s-a bucurat la gol și i-am zis: ’Vezi că jucăm cu nașul tău!’. Și zice: ’Aoleu, mâine mă văd cu el’. E ok, Coman joacă (n.r. la Al Gharafa). Are un salariu foarte bun. Anul trecut nu s-au comportat ok cu el, l-au scos de pe listă că era accidentat. Nu faci așa ceva, că nu era o accidentare de durată. Drept dovadă, s-a dus la Cagliari, a jucat, a și marcat. Cumva îi sunt datori”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Ce a spus Gigi Becali despre Florinel Coman

Finanțatorul de la FCSB susține că Florinel Coman își dorește să se întoarcă la campioana României, însă chiar el a fost cel care a încercat să îl convingă pe fotbalist să rămână la Al Gharafa.

”Nu cred că se întoarce Florinel Coman în iarnă, că i-am dat sfat așa: banii se fac greu! Ai de luat la final 6 milioane. Mai ai un milion jumate-două, ce ai luat de la mine, lasă fotbalul! Mai suferă pentru familia ta! Stai acolo și ia banii!

El voia să se întoarcă la FCSB! Uită-te în ochii mei: promite-mi că nu te interesează fotbalul și alegi banii! Stai și suferă pentru nevasta ta și pentru copilul tău! ‘Așa fac, nea Gigi’.

Peste 3 ani, după ce ai luat 6 milioane, vii la mine, îți mai dau și eu 700-800 de mii pe an, ca Tănase. Tănase a luat un milion anul trecut”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.

