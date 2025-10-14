Chiar fotbalistul ar fi cerut să revină la campioana României, însă patronul roș-albaștrilor l-a sfătuit pe Coman să rămână în continuare la Al Gharafa și să încaseze un salariu uriaș.

Gigi Becali, convins că FCSB va primi banii pentru Florinel Coman

Deși chiar finanțatorul de la FCSB a fost cel care i-a spus lui Coman să rămână în Qatar, FCSB nu a primit încă niciun ban pentru transferul fotbalistului, chiar dacă Florinel Coman a părăsit echipa patronată de Gigi Becali în urmă cu un an și patru luni.

Qatarezii susțin că au făcut plata, însă banii ar fi ajuns într-un cont din Vietnam, după ce contul clubului ar fi fost spart de hacker. Cazul a ajuns la FIFA și la TAS, iar de fiecare data FCSB a avut câștig de cauză. Chiar dacă transferul lui Coman s-a făcut pentru 5,25 de milioane de euro, Al Gharafa va trebui să achite acum 6 milioane de euro din cauza întârzierilor.

Gigi Becali spune că, deși până în acest moment nu a primit niciun ban pentru Coman, nu își face griji din această cauză și este convins că mai devreme sau mai târziu, qatarezii vor face plata pentru jucător.

”Banii pentru Florinel Coman sunt ca și primiți. Nu îmi fac probleme, e o hotărâre judecătoarească. Nici nu știu dacă au intrat în cont, nu cred”, a spus Gigi Becali, conform Digisport.

Florinel Coman i-a cerut lui Gigi Becali să revină la FCSB

Finanțatorul de la FCSB a dezvăluit recent că Florinel Coman își dorește să se întoarcă la campioana României, însă chiar el a fost cel care a încercat să îl convingă pe fotbalist să rămână la Al Gharafa.

”Nu cred că se întoarce Florinel Coman în iarnă, că i-am dat sfat așa: banii se fac greu! Ai de luat la final 6 milioane. Mai ai un milion jumate-două, ce ai luat de la mine, lasă fotbalul! Mai suferă pentru familia ta! Stai acolo și ia banii!

El voia să se întoarcă la FCSB! Uită-te în ochii mei: promite-mi că nu te interesează fotbalul și alegi banii! Stai și suferă pentru nevasta ta și pentru copilul tău! ‘Așa fac, nea Gigi’.

Peste 3 ani, după ce ai luat 6 milioane, vii la mine, îți mai dau și eu 700-800 de mii pe an, ca Tănase. Tănase a luat un milion anul trecut”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.

