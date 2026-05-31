Barcelona își dorește să se întărească în acest sezon și a reușit deja primul transfer al verii, după ce l-a semnat pe Anthony Gordon de la Newcastle.

Catalanii cor trebui să și vândă pentru ca Hansi Flick să aibă un lot bine conturat.

AS Monaco mai vrea un fotbalist de la Barcelona după Ansu Fati

AS Monaco este foarte aproape să definitiveze transferul lui Ansu Fati, care s-a dovedit decisiv pentru formația din principat în acest sezon.

Pe lângă aripa stânga crescută în academia Barcelonei, francezii și-a îndreptat atenția și înspre Marc Casado, conform Mundo Deportivo.

Mijlocașul spaniol de 22 de ani a primit mai puține minute în acest sezon, iar odată cu revenirea din accidentare a lui Gavi, Casado are șanse și mai mici să joace cât și-ar dori în tricoul catalanilor.

Astfel că, spaniolul va analiza oferta de la AS Monaco și va lua o decizie în următoarea perioadă, pentru că mai are și alte oferte din Europa și Arabia Saudită, după cum informează sursa citată mai sus.

34 de meciuri și un assist sunt cifrele din acest sezon ale lui Marc Casado în tricoul Barcelonei.

20 de milioane de euro este cota mijlocașului spaniol, conform site-ului de specialitatea Transfermarkt.com.