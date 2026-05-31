„O bucurie absolută!” Prima reacție a Soranei Cîrstea după ce a ajuns în sferturile Roland Garros 2026 Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea își trăiește intens cea mai mare pasiune, în ceea ce poate fi ultima sa participare la turneul de mare șlem din Paris.

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a ajuns în faza sferturilor de finală ale turneului de la Roland Garros, după o victorie în minimum de seturi, scor 6-3, 7-6 (4), semnată contra chinezoaicei Xiyu Wang (148 WTA).

Cu avantaj 6-3, 5-2, cea mai bună jucătoare de tenis a României a tremurat pentru calificare, după ce a ratat de două ori ocazia de a servi pentru câștigarea meciului.

Sorana Cîrstea trăiește „o bucurie absolută” la Roland Garros 2026

Cîrstea a învins emoțiile de moment în ultimul game al jocului, în care i-a lăsat doar patru puncte asiaticei pe care a epuizat-o, în finalul partidei, cu mai multe scurte și chemări în zona fileului.

Într-un interviu acordat campioanei de Grand Slam, Marion Bartoli, imediat după încheierea confruntării din Arena Suzanne-Lenglen, Sorana Cîrstea a dezvăluit că resimte „o bucurie absolută” în acest an, care poate însemna și ultimul sezon al carierei.

„A fost un meci grozav, am jucat foarte bine până la set și 5-2. La acest nivel, chiar dacă pierzi 1% din intensitate, se vede. Nu am făcut prea multe greșeli, dar ea a jucat incredibil. Sunt fericită că am închis meciul în două seturi. Altfel, ar fi fost mult mai greu,” a punctat Sorana Cîrstea, în startul interviului.

Sorana Cîrstea, mesaj motivațional pentru omenire, la Roland Garros

„Întotdeauna am crezut că nu există dată de expirare pentru ambiții și visuri. Am atât de multă pasiune pentru acest sport. Iubesc tenisul, iar să joc la acest nivel avându-i alături pe acești oameni dragi și familia e o bucurie absolută,” a adăugat Sorana Cîrstea.

„Simt că societatea ne etichetează și ne împarte pe categorii de vârstă, dar cred că suntem liberi să facem ce ne dorim. Eu vreau să joc și iată-mă aici!”, a fost mesajul motivațional al Soranei Cîrstea.

Cîrstea, final de interviu în limba franceză

În final, Sorana Cîrstea a evidențiat din nou plăcerea de a juca, mulțumindu-le francezilor în limba locală pentru prezența în tribune.

„Cu cât am avansat în vârstă, cu atât am încercat să pun mai puțină presiune asupra mea. Mi-am propus doar să joc. Am jucat împotriva ta, m-ai antrenat, am învățat multe de la tine. Sunt o jucătoare completă astăzi, dar, mai important, mă bucur de joc, asta se întâmplă,” a completat Sorana Cîrstea, recunoscătoare pentru ceea ce trăiește la Paris.

Sorana Cîrstea revine în sferturile Roland Garros, după 17 ani. Victorie uriașă pentru cea mai bună jucătoare de tenis a României
