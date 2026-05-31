Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a ajuns în faza sferturilor de finală ale turneului de la Roland Garros, după o victorie în minimum de seturi, scor 6-3, 7-6 (4), semnată contra chinezoaicei Xiyu Wang (148 WTA).

Cu avantaj 6-3, 5-2, cea mai bună jucătoare de tenis a României a tremurat pentru calificare, după ce a ratat de două ori ocazia de a servi pentru câștigarea meciului.

Sorana Cîrstea trăiește „o bucurie absolută” la Roland Garros 2026

Cîrstea a învins emoțiile de moment în ultimul game al jocului, în care i-a lăsat doar patru puncte asiaticei pe care a epuizat-o, în finalul partidei, cu mai multe scurte și chemări în zona fileului.

Într-un interviu acordat campioanei de Grand Slam, Marion Bartoli, imediat după încheierea confruntării din Arena Suzanne-Lenglen, Sorana Cîrstea a dezvăluit că resimte „o bucurie absolută” în acest an, care poate însemna și ultimul sezon al carierei.

„A fost un meci grozav, am jucat foarte bine până la set și 5-2. La acest nivel, chiar dacă pierzi 1% din intensitate, se vede. Nu am făcut prea multe greșeli, dar ea a jucat incredibil. Sunt fericită că am închis meciul în două seturi. Altfel, ar fi fost mult mai greu,” a punctat Sorana Cîrstea, în startul interviului.