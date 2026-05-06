Spaniolul se află sub formă de împrumut la AS Monaco, în Ligue 1, primul eșalon al Franței care poate fi urmărit în direct pe VOYO, de la FC Barcelona.
Ansu Fati a bifat 28 de apariții pentru AS Monaco și și-a trecut în cont 11 reușite, în aproximativ 1.200 de minute petrecute în echipamentul clubului.
E gata! Clubul a activat clauza lui Ansu Fati, iar starul va pleca de la FC Barcelona
Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că francezii au activat clauza de cumpărare stipulată în contractul de împrumut al lui Fati.
AS Monaco va plăti, așadar, 11 milioane de euro la finalul actualei stagiuni celor de la FC Barcelona, ca să-l transfere definitiv pe Ansu Fati.
Fabrizio Romano a explicat pe contul său de Twitter/X că FC Barcelona va păstra procente dintr-un viitor transfer al lui Ansu Fati de la AS Monaco.
Cifrele lui Ansu Fati
- FC Barcelona: 123 meciuri jucate, 29 goluri înscrise, 10 pase decisive
- Monaco: 28 meciuri jucate, 11 goluri înscrise, 0 pase decisive
- Brighton: 27 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
Ce urmează pentru AS Monaco
AS Monaco e pe locul 6 în clasament cu 54 de puncte. 16 victorii, șase rezultate de egalitate și 10 înfrângeri a consemnat echipa după 32 de etape desfășurate din Ligue 1.
Pentru AS Monaco urmează meciul cu Lille de duminică, 10 mai, de la ora 22:00, din penultima etapă a campionatului. Meciul va putea fi urmărit în direct pe VOYO.