Ar ajunge direct în Premier League! Starul Barcelonei pe care îl poate pierde Hansi Flick

Ar ajunge direct &icirc;n Premier League! Starul Barcelonei pe care &icirc;l poate pierde Hansi Flick Fotbal extern
Unul dintre jucătorii de bază ai Barcelonei din sezonul trecut este curtat de două formații din Premier League.

Barcelona a început excelent noul sezon din La Liga, după ce s-a impus în deplasarea de la Mallorca cu scorul de 3-0.

Marc Casado ar putea pleca de la Barcelona direct în Premier League

Marc Casado a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Barcelonei în sezonul precedent, în urma accidentărilor lui Frenkie de Jong, Marc Bernal și Gavi.

Mijlocașul spaniol a făcut un cuplu perfect cu Pedri, dar de Jong i-a luat locul în momentul în care a revenit.

Casado va avea concurență serioasă în stagiunea această având în vedere că va concura cu cei trei menționați mai sus, iar două echipe din Premier League și una din La Liga s-au interesat de serviciile acestuia, conform Mundo Deportivo.

Wolves, West Ham și Real Betis sunt formațiile care s-au interesat de mijlocașul de 21 de ani, dar catalanii nici nu se gândesc să îl cedeze pentru o sumă mai mică de 30 de milioane de euro, atât cât este și cota lui, conform Transfermarkt.com.

41 de meciuri a jucat Marc Casado în tricoul primei echipe a Barcelonei și are un gol și șase pase decisive.

Hansi Flick, după 3-0 cu Mallorca: ”Nu mi-a plăcut meciul”

Hansi Flick şi-a criticat echipa pentru că nu a dat totul atunci când a fost în avantaj numeric: "Nu mi-a plăcut meciul. După un deficit de 2-0 şi două cartonaşe roşii, cred că echipa a jucat la 50%, iar asta nu mi-a plăcut. 

Putem face mai mult. Trebuia să controlăm mingea şi jocul. Trebuie să marcăm. Este imposibil să joci la 50 sau 60% împotriva a nouă jucători. Trebuie să jucăm mai repede. Trebuie să îmbunătăţim anumite situaţii", a spus Flick.

