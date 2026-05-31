VIDEO EXCLUSIV Câștigă Sorana Cîrstea turneul de la Roland Garros? Răspunsul acordat imediat de marele Ilie Năstase

Marcu Czentye
Ilie Năstase, opinie clară despre Sorana Cîrstea, posibilitatea de a câștiga un titlu de mare șlem și retragerea româncei din tenis.

Ilie Năstase (79 de ani) și-a exprimat părerea față de posibilitatea ca Sorana Cîrstea să iasă campioană într-un turneu de mare șlem în 2026, care poate rămâne ultimul an al carierei celei mai bune jucătoare de tenis a României, la ora actuală.

Întrebat dacă o vede pe Cîrstea câștigând un titlu major în tenis, primul număr unu ATP a replicat: „Puțin greu, dar, dacă îl câștigă, bravo ei!”, a punctat Ilie Năstase, dublu campion de Grand Slam, în proba individuală, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Ilie Năstase nu crede că Sorana Cîrstea trebuie să se retragă în 2026

Cât despre chestiunea arzătoare a retragerii din tenis, Ilie Năstase are o opinie clară: Sorana Cîrstea nu trebuie să se gândească la părăsirea „sportului alb” atât timp cât obține rezultate bune.

Fostul campion al turneului de la Roland Garros crede că retragerea trebuie să vină atunci când apare și incapacitatea de a obține victorii importante.

Ilie Năstase: „Te retragi când nu mai poți să câștigi. Dar, când câștigi, stai acolo, frate, cât mai poți!”

„Pe ea trebuie să o întrebați: de ce vrea să se retragă? Eu am înțeles că se retrage. E decizia ei, nu pot eu să... sunt voci, și în străinătate, care spun că te retragi când ești în forma cea mai bună. Nu e adevărat! 

Și Federer s-a retras la 40 de ani, și Connors. Te retragi când nu mai poți să câștigi. Dar, când câștigi, stai acolo, frate, cât mai poți!”, a completat Ilie Năstase, transmițându-și sfatul către Sorana Cîrstea, într-un interviu acordat exclusiv PRO TV și Sport.ro.

Ilie Năstase a câștigat US Open în 1972, succes confirmat la Roland Garros, opt luni mai târziu, în 1973.

