Ilie Năstase (79 de ani) și-a exprimat părerea față de posibilitatea ca Sorana Cîrstea să iasă campioană într-un turneu de mare șlem în 2026, care poate rămâne ultimul an al carierei celei mai bune jucătoare de tenis a României, la ora actuală.

Întrebat dacă o vede pe Cîrstea câștigând un titlu major în tenis, primul număr unu ATP a replicat: „Puțin greu, dar, dacă îl câștigă, bravo ei!”, a punctat Ilie Năstase, dublu campion de Grand Slam, în proba individuală, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Ilie Năstase nu crede că Sorana Cîrstea trebuie să se retragă în 2026

Cât despre chestiunea arzătoare a retragerii din tenis, Ilie Năstase are o opinie clară: Sorana Cîrstea nu trebuie să se gândească la părăsirea „sportului alb” atât timp cât obține rezultate bune.

Fostul campion al turneului de la Roland Garros crede că retragerea trebuie să vină atunci când apare și incapacitatea de a obține victorii importante.