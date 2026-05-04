Omul care a scris istorie pentru Real, aproape de Inter Miami și să devină coechipier cu Messi!

Casemiro se pregătește să se despartă de Manchester United la finalul sezonului. Brazilianul în vârstă de 34 de ani a anunțat încă din luna ianuarie că va pleca de la Manchester United la finalul contractului.

Cotat la aproximativ opt milioane de euro, Casemiro a avut un sezon solid la Manchester United. Brazilianul a adunat 33 de meciuri în toate competițiile, a marcat nouă goluri și a oferit două pase decisive.

El are de unde alege următoarea destinație, iar echipa care insistă cel mai mult pentru venirea sa este Inter Miami, club unde evoluează Leo Messi. Cei doi au fost rivali mulți ani în vremea în care jucau în La Liga, la Real Madrid, respectiv Barcelona.

Așadar, echipa din SUA a pus ochii pe Casemiro, fotbalist care se află în ultimul an de contract cu Manchester United și care a anunțat că va părăsi echipa din Premier League la finalul acestui sezon.