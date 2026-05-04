La precedenta partidă din play-off, 1-3 contra lui Dinamo, Marian Aioani a cerut schimbare din primele secunde ale jocului. În locul său a intrat debutantul Adrian Briciu, care a comis o eroare la prima reușită a jocului.

Înjurat și fluierat tot meciul de fanii Rapidului, Marian Aioani a povestit tot după Rapid - CFR

Aioani s-a recuperat, iar Costel Gâlcă l-a titularizat în această seară la partida cu CFR Cluj. Portarul adus de la Farul a fost înjurat și fluierat la fiecare atingere de suporterii celor de la Rapid.

După meci, Aioani a explicat ce s-a întâmplat la meciul cu Dinamo și de ce a forțat să joace, chiar dacă simțea că are probleme medicale.

"Totul a început sâmbătă, cu o zi înainte de meci. La antrenament am simțit o contractură foarte puternică. Pe RMN a ieșit că am avut o microleziune. Am încercat să văd dacă pot să joc, am încercat să fac încălzire. Am simțit că mi se contractă mușchiul. M-am oprit, am mers la vestiar. La vestiar am făcut acupunctură cu domnul doctor pentru a mai remedia din acea încărcătură. După, am făcut niște exerciții în vestiar, niște stretching dinamic, iar totul părea OK.

După ce am intrat pe teren, i-am salutat pe cei de la Dinamo și am încercat să alerg, simțeam că mi se contractă din nou mușchiul și putea fi ceva mult mai serios decât inițial.

Lucrul acest a venit pentru că mi-am dorit foarte mult să joc, să-mi ajut echipa cu ce pot eu. Din păcate, sunt unele momente în care e mai bine să ridici mâna și să lași pe altcineva. Era un meci important pentru noi, tocmai și de aceea am riscat foarte mult. M-am pus în slujba echipei prin dorința aceasta de a juca", a spus Marian Aioani.

Întrebat dacă are un mesaj de transmis celor care l-au înjurat, Aioani a răspuns: "N-am nimic să le transmit suporterilor. Dacă ei asta au crezut..."