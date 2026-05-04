Fostul rapidist a promovat în prima ligă din Turcia cu cifre de excepție: „A fost foarte greu!”

Florent Hasani, 29 de ani, a început stagiunea 2025-2026 la Boluspor, formație pentru care a evoluat excelent în eșalonul secund, ca mai apoi, în ianuarie 2026, să fie transferat de Amed SK pentru suma de 500.000 de euro. Adaptarea la noua formație nu a fost imediată, însă statisticile finale vorbesc de la sine: 18 goluri, 8 pase decisive și 2.592 de minute bifate în 37 de meciuri oficiale din 1.Lig.

„Sezonul cred că a fost fantastic la ambele echipe. În prima jumătate a sezonului la Boluspor am marcat multe goluri, iar apoi m-am transferat la Amedspor, cu care am atins obiectivul istoric, adică SuperLig”, a spus internaționalul kosovar, evaluat în prezent la 900.000 de euro.

Efort colectiv răsplătit din plin

Trecerea la gruparea alb-verde a implicat provocări majore: „A fost foarte greu din punct de vedere individual până când m-am adaptat la echipă, la sistemul de joc și la jucători. Competiția a fost extrem de mare și în ligă, unde multe echipe puternice luptau săptămână de săptămână pentru a ajunge în Superligă”, a explicat fotbalistul.

Bucuria promovării matematice a fost trăită la intensitate maximă alături de fanii echipei, cunoscuți pentru atașamentul lor.

„Suporterii ne-au ajutat enorm. Clubul are mulți fani în spate, deci sunt prezenți atât acasă, cât și în meciurile din deplasare. Acest succes este și meritul lor, de aceea petrecerea de aseară a durat până la ora 5 dimineața”, a transmis atacantul.