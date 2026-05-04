Fostul rapidist a promovat în prima ligă din Turcia cu cifre de excepție: „A fost foarte greu!”

Atacantul kosovar Florent Hasani a bifat o performanță remarcabilă alături de Amedspor, asigurându-și biletele pentru prima ligă din fotbalul turc.

Florent Hasani, 29 de ani, a început stagiunea 2025-2026 la Boluspor, formație pentru care a evoluat excelent în eșalonul secund, ca mai apoi, în ianuarie 2026, să fie transferat de Amed SK pentru suma de 500.000 de euro. Adaptarea la noua formație nu a fost imediată, însă statisticile finale vorbesc de la sine: 18 goluri, 8 pase decisive și 2.592 de minute bifate în 37 de meciuri oficiale din 1.Lig.

„Sezonul cred că a fost fantastic la ambele echipe. În prima jumătate a sezonului la Boluspor am marcat multe goluri, iar apoi m-am transferat la Amedspor, cu care am atins obiectivul istoric, adică SuperLig”, a spus internaționalul kosovar, evaluat în prezent la 900.000 de euro.

Efort colectiv răsplătit din plin

Trecerea la gruparea alb-verde a implicat provocări majore: „A fost foarte greu din punct de vedere individual până când m-am adaptat la echipă, la sistemul de joc și la jucători. Competiția a fost extrem de mare și în ligă, unde multe echipe puternice luptau săptămână de săptămână pentru a ajunge în Superligă”, a explicat fotbalistul.

Bucuria promovării matematice a fost trăită la intensitate maximă alături de fanii echipei, cunoscuți pentru atașamentul lor.

„Suporterii ne-au ajutat enorm. Clubul are mulți fani în spate, deci sunt prezenți atât acasă, cât și în meciurile din deplasare. Acest succes este și meritul lor, de aceea petrecerea de aseară a durat până la ora 5 dimineața”, a transmis atacantul.

Planuri de viitor și o posibilă convocare

Cu un contract valabil până la 30 iunie 2027, Hasani privește cu încredere spre viitor.

„18 goluri și 8 pase decisive înseamnă că sezonul a fost fantastic, iar partea cea mai bună e că la aceste statistici se adaugă și titlul de campion, precum și promovarea în elită. Acum este timpul să încheiem petrecerea oficială, apoi urmează o vacanță meritată după acest sezon lung și începem pregătirile pentru SuperLig. Contractul meu este valabil încă un an, așa că sunt concentrat să ajut echipa și mai departe”, a zis fostul rapidist.

Evoluțiile la nivel înalt din Turcia l-ar putea readuce pe Hasani direct pe radarul selecționerului Franco Foda. Cu 8 selecții și un gol marcat deja pentru prima reprezentativă, atacantul ar putea fi convocat pentru meciurile amicale programate în luna iunie.

