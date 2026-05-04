Inter Milano are cel mai scump lot și cinci dintre cei mai valoroși jucători

După 2-0 cu Parma, în etapa a 35-a din Serie A, Inter Milano a devenit matematic campioana Italiei, cu românul Cristian Chivu pe banca de tehnică.

Deși, pe durata sezonului, a avut concurență din partea lui AC Milan și Napoli, "nerazzurrii" au condus ostilitățile în a doua partea a campionatului. Trofeul câștigat în Serie A, la care se mai adaugă calificarea în finala Cupei Italiei (12 mai / va juca cu Lazio), fac doar să întărească faptul că "Il Biscione" era favorit pe hârtie.

Clubul deținut de fondul de investiții american Oaktree Capital Management are cel mai valoros lot din Italia (636.30 milioane de euro), iar cinci dintre cei mai scumpi 11 fotbaliști din Serie A se află sub contract cu echipa lui Cristi Chivu.

Echipele aflate în top 8 din Serie A și valoarea loturilor:

Inter Milano - 636.30 milioane de euro / locul 1 (82p / campioană)

Juventus - 544.20 milioane de euro / locul 4 (65p)

AC Milan - 483.50 milioane de euro / locul 3 (67p)

AS Roma - 454.50 milioane de euro / locul 6 (61p)

Napoli - 417.30 milioane de euro / locul 2 (70p)

Atalanta - 403.10 milioane de euro / locul 7 (55p)

Como - 351.70 milioane de euro / locul 5 (62p)

Bologna - 2725 milioane de euro / locul 8 (49p)





Cei mai bine cotați 11 jucători din Serie A, în acest moment:

1. Lautaro Martinez (Inter Milano / Argentina) - 85 de milioane de euro

2. Kenan Yildiz (Juventus / Turcia) - 75 de milioane de euro

3. Alessandro Bastoni (Inter Milano / Italia) - 70 de milioane de euro

4. Nico Paz (Como / Argentina) - 65 de milioane de euro

5. Rafael Leao (AC Milan / Portugalia) - 65 de milioane de euro

6. Christian Pulisic (AC Milan / SUA) - 50 de milioane de euro

7. Rasmus Hojlund (Napoli / Danemarca) - 50 de milioane de euro

8. Marcus Thuram (Inter Milano / Franța) - 50 de milioane de euro

9. Nicolo Barella (Inter Milano / Italia) - 50 de milioane de euro

10. Federico Dimarco (Inter Milano / Italia) - 50 de milioane de euro

11. Manu Kone (AS Roma / Franța) - 50 de milioane de euro

