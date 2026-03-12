Focurile războiului au cuprins Orientul Mijlociu, când au rămas mai puțin de 100 de zile până la Mondialul din 2026 (11 iunie – 19 iulie). Sărbătoarea fotbalului mondial va fi găzduită de Canada, Mexic și SUA.

Ca o ironie a sorții, după tragerea la sorți de la 5 decembrie, la Washington, naționala Iranului a nimerit în grupa G, urmând să-și joace meciurile după următorul program:

*15 iunie (Los Angeles): Iran- Noua Zeelanda

*21 iunie (Los Angeles): Belgia – Iran

*26 iunie (Seattle): Egipt – Iran

Firește, acum când Iranul e o țară bombardată, zilnic, de Statele Unite ale Americii și Israel, participarea naționalei de fotbal, la CM 2026, are șanse spre zero. Așadar, apare o întrebare: cine va lua locul Iranului?

„Irak, mare favorită la calificare, nu naționala Emiratelor“

În acest context, presa arabă a analizat această situație, care prinde contur cu iminenta dispariției Iranului de la CM 2026. Iar fostul selecționer al Emiratelor, Misfer Abdullah, a explicat cum stau lucrurile.

„Retragerea unei naționale și înlocuirea ei cu alta nu e o chestiune fără precedent în fotbalul internațional. Dar, în ceea ce privește naționala Emiratelor, nu trebuie să ne entuziasmăm peste măsură. Naționala Irakului a câștigat barajul asiatic în fața Emiratelor și a avansat la barajul decisiv pentru calificare, cel intercontinental. Așadar, în cazul retragerii Iranului, naționala Irakului are șanse mult mai mari, pe meritul sportiv, de a obține calificarea la Mondiale“, a spus Misfer Abdullah.

„Olăroiu, cel mai indicat om să stea pe banca naționalei la Mondiale“

Întrebat dacă actualul selecționer al Emiratelor, Cosmin Olăroiu (56 de ani), ar fi omul potrivit pentru a conduce prima reprezentativă la turneul final, în cazul în care naționala ar beneficia de o conjunctură favorabilă și ar obține biletele pentru CM 2026, Misfer Abdullah a oferit un răspuns tranșant.

„În mod clar, există această convingere, mai ales la nivelul federației, că Olăroiu e cel mai indicat om să stea pe banca naționalei, în caz de calificare la Mondiale“, a completat fostul selecționer.

Irak e la un meci de Mondiale

Revenind la cele spuse de Misfer Abdullah, în ceea ce privește posibila calificare a Irakului, această națională e acum la un meci distanță de prezența la turneul final. Irakienii vor întâlni învingătoarea barajului Bolivia – Surinam (26 martie, Guadalupe) într-o partidă cu biletele Mondialului pe masă, pe 31 martie (Guadalupe).