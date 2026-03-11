România „aleargă“ de 28 de ani după calificarea la Mondiale, Iranul tocmai a renunțat la ceea ce ar fi fost a 4-a prezență succesivă la turneul final și la cea de a 7-a din toată istoria primei reprezentative.

Anunțul făcut de ministrul Sporturilor iranian poate afecta doi români, în mod direct, după cum Sport.ro a explicat aici. Unul dintre ei are motive de bucurie, celălalt tocmai a ratat o mare oportunitate profesională.

Până să vedem cum va fi modificat tabloul CM 2026, după retragerea Iranului, putem contabiliza și o pierdere financiară colosală pentru federația de la Teheran. Concret, renunțând la participarea la turneul final din Canada, Mexic și SUA – Iranul urma să joace meciurile din grupa G, la Los Angeles și la Seattle – Iran va rămâne și fără bonusul de 10 milioane de dolari, acordat de FIFA echipelor calificate.

Mai grav e că, după decizia de a renunța la CM 2026, Iranul riscă și o sancțiune dură din partea forului mondial. Aproape sigur, FIFA va exclude Iranul de la preliminariile pentru următorul Mondial, cel din 2030.