Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că s-a întâlnit cu preşedintele Statelor Unite, Donald Trump. Acesta i-a spus că salută participarea Iranului la Cupa Mondială, competiție care va fi găzduită împreună de SUA, Mexic şi Canada.

Iranul a fost singura naţiune care a lipsit de la o reuniune de planificare organizată de FIFA cu participanţii la CM 2026, care a avut loc, săptămâna trecută, la Atlanta. Ceea ce a adâncit întrebările cu privire la prezenţa naţionalei iraniene pe teritoriul american în această vară, în contextul escaladării războiului din Orientul Mijlociu.

Trump a declarat, anterior, pentru Politico ca nu este îngrijorat de participarea Iranului, deoarece este o "ţară foarte grav învinsă".

"Am vorbit, de asemenea, despre situaţia actuală din Iran şi despre faptul că echipa iraniană s-a calificat pentru a participa la Cupa Mondială FIFA 2026", a precizat Infantino, într-o postare pe contul său oficial de socializare.

"În timpul discuţiilor, preşedintele Trump a reiterat că echipa iraniană este, desigur, binevenită să joace la turneul din Statele Unite. Cu toţii avem nevoie de un eveniment precum Cupa Mondială FIFA, care să aducă oamenii împreună acum mai mult ca niciodată şi îi mulţumesc sincer preşedintele Statelor Unite pentru sprijinul său, deoarece demonstrează încă o dată că fotbalul uneşte lumea", a adăgat conducătorul forului fotbalistic mondial, potrivit Agerpres.

Președintele forului iranian, rezervat în privința participării

Iranul şi-a asigurat a 4-a participare consecutivă la Cupa Mondială, clasându-se pe prima poziţie în Grupa A a celei de-a treia runde a preliminariilor asiatice de anul trecut. Totuși, Mehdi Taj, preşedintele Federaţiei Iraniene de Fotbal, a declarat că violenţa atacurilor forţelor americane şi israeliene nu este de bun augur pentru Cupa Mondială, care va avea loc între 11 iunie şi 19 iulie.

Iranienii au fost plasaţi în Grupa C de la CM 2026, în urma tragerii la sorţi, alături de Belgia, Egipt şi Noua Zeelandă. Meciurile Iranului urmează să se dispute în SUA, două la Los Angeles şi unul la Seattle.

Dacă atât SUA, cât şi Iranul termină pe locul secund în grupele lor, cele două echipe s-ar putea întâlni într-o partidă eliminatorie pe 3 iulie, la Dallas.