Iran e o țară aflată în atenția lumii întregi, în acest început de an. Din păcate, din motive nedorite. Pentru că ce se întâmplă aici numai de bine nu e!
Mai întâi, au fost protestele sângeroase din ianuarie, în urma cărora oamenii au fost, pur și simplu, „măcelăriți“. Apoi, de la finalul lunii februarie, a început atacul lansat de Israel și SUA asupra țării. Parțial, sub pretextul „eliberării poprului“ din ghearele dictaturii, firește.
Acum, la aproape două săptămâni după startul bombardamentelor, singurii care n-au câștigat nimic sunt, de fapt, iranienii de rând. Pentru că la toate problemele lor anterioare s-a adăugat și această „ploaie“ de rachete.
Masoud Shojaei către fotbalistele care au cerut azil: „Libertatea e dreptul vostru!“
În contextul actual, cazul naționalei feminine iraniene a devenit un subiect arzător în presa mondială. Iar povestea a luat o turnură dramatică, după ce mai multe componente ale lotului au cerut azil politic în Australia, după cum Sport.ro a arătat aici. Între timp, una dintre iranience s-a „sucit“ și s-a întors acasă.
Cazul fetelor catalogate drept „trădătoare“ de televiziunea iraniană de stat l-a sensibilizat pe un colos al fotbalului local. Vorbim despre Masoud Shojaei (foto, sus, 41 de ani), un fel de Hagi al Iranului. Acesta a adunat 90 de selecții și 8 goluri, în perioada 2004-2019, devenind primul fotbalist din istoria țării cu prezențe la trei ediții ale Cupei Mondiale.
Văzând ce au făcut fetele rămase în Australia, disperate din cauza regimului iranian, Shojaei a avut un mesaj de încurajare pentru ele: „Fotbalistele noastre curajoase și campioane, libertatea e dreptul vostru și dreptul poporului iranian“.
E de așteptat ca, după o asemenea postare, Shojaei să se lovească, la rândul său, de o reacție dură a regimului de la Teheran, cu toleranță zero pentru astfel de manifestări.