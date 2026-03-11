FOTO „Trădătoarele“ din Iran, susținute de „Hagi“ al perșilor: postarea sa, explozivă!

„Trădătoarele“ din Iran, susținute de „Hagi“ al perșilor: postarea sa, explozivă! Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

O țară aflată în război, cu uriașe probleme interne, e în prag de implozie.

TAGS:
IranMasoud Shojaei
Din articol

Iran e o țară aflată în atenția lumii întregi, în acest început de an. Din păcate, din motive nedorite. Pentru că ce se întâmplă aici numai de bine nu e!

Mai întâi, au fost protestele sângeroase din ianuarie, în urma cărora oamenii au fost, pur și simplu, „măcelăriți“. Apoi, de la finalul lunii februarie, a început atacul lansat de Israel și SUA asupra țării. Parțial, sub pretextul „eliberării poprului“ din ghearele dictaturii, firește.

Acum, la aproape două săptămâni după startul bombardamentelor, singurii care n-au câștigat nimic sunt, de fapt, iranienii de rând. Pentru că la toate problemele lor anterioare s-a adăugat și această „ploaie“ de rachete.

Masoud Shojaei către fotbalistele care au cerut azil: „Libertatea e dreptul vostru!“

În contextul actual, cazul naționalei feminine iraniene a devenit un subiect arzător în presa mondială. Iar povestea a luat o turnură dramatică, după ce mai multe componente ale lotului au cerut azil politic în Australia, după cum Sport.ro a arătat aici. Între timp, una dintre iranience s-a „sucit“ și s-a întors acasă.

Cazul fetelor catalogate drept „trădătoare“ de televiziunea iraniană de stat l-a sensibilizat pe un colos al fotbalului local. Vorbim despre Masoud Shojaei (foto, sus, 41 de ani), un fel de Hagi al Iranului. Acesta a adunat 90 de selecții și 8 goluri, în perioada 2004-2019, devenind primul fotbalist din istoria țării cu prezențe la trei ediții ale Cupei Mondiale.

Văzând ce au făcut fetele rămase în Australia, disperate din cauza regimului iranian, Shojaei a avut un mesaj de încurajare pentru ele: „Fotbalistele noastre curajoase și campioane, libertatea e dreptul vostru și dreptul poporului iranian“.

E de așteptat ca, după o asemenea postare, Shojaei să se lovească, la rândul său, de o reacție dură a regimului de la Teheran, cu toleranță zero pentru astfel de manifestări. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Iranul a făcut anunțul: ce se întâmplă cu participarea naționalei la Cupa Mondială
Iranul a făcut anunțul: ce se întâmplă cu participarea naționalei la Cupa Mondială
Șeful FIFA, anunț de ultima oră despre participarea Iranului la Mondiale: „Am vorbit cu Trump“
Șeful FIFA, anunț de ultima oră despre participarea Iranului la Mondiale: „Am vorbit cu Trump“
Catastrofa din Iran, descrisă din Cluj: „Războiul e blestemul poporului pentru regim!“
Catastrofa din Iran, descrisă din Cluj: „Războiul e blestemul poporului pentru regim!“
ULTIMELE STIRI
Iran spune că se retrage de la CM 2026: ”Nu avem condiţii în care să putem participa la Cupa Mondială”
Iran spune că se retrage de la CM 2026: ”Nu avem condiţii în care să putem participa la Cupa Mondială”
Cei mai buni ȘASE fotbaliști din Superligă, conform notelor primite, vor juca toți în play-out!
Cei mai buni ȘASE fotbaliști din Superligă, conform notelor primite, vor juca toți în play-out!
Mason Greenwood, fantastic! După problemele din 2022, atacantul a revenit, are statistici fabuloase la Marseille și vrea să reprezinte altă țară
Mason Greenwood, fantastic! După problemele din 2022, atacantul a revenit, are statistici fabuloase la Marseille și vrea să reprezinte altă țară
Ionuț Negoiță a spus care ar trebui să fie obiectivul lui Dinamo în play-off: ”Ar fi momentul”
Ionuț Negoiță a spus care ar trebui să fie obiectivul lui Dinamo în play-off: ”Ar fi momentul”
Două finale în optimi, Real Madrid - Manchester City și PSG - Chelsea, plus revelația Bodo/Glimt! Meciurile încep la 19:45 cu Bayer Leverkusen - Arsenal
Două finale în optimi, Real Madrid - Manchester City și PSG - Chelsea, plus revelația Bodo/Glimt! Meciurile încep la 19:45 cu Bayer Leverkusen - Arsenal
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB

OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB

Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“

Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“

Mirel Rădoi a dat cărțile pe față despre oferta de la Celje

Mirel Rădoi a dat cărțile pe față despre oferta de la Celje

Prima decizie luată de Mirel Rădoi la FCSB: ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș sub comanda noului antrenor

Prima decizie luată de Mirel Rădoi la FCSB: ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș sub comanda noului antrenor

Mirel Rădoi, mesaj pentru Charalambous și Pintilii: ”Vrem, nu vrem...”

Mirel Rădoi, mesaj pentru Charalambous și Pintilii: ”Vrem, nu vrem...”

Neașteptat! Ciprioții au dezvăluit clubul la care este așteptat Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Neașteptat! Ciprioții au dezvăluit clubul la care este așteptat Elias Charalambous după plecarea de la FCSB



Recomandarile redactiei
Iran spune că se retrage de la CM 2026: ”Nu avem condiţii în care să putem participa la Cupa Mondială”
Iran spune că se retrage de la CM 2026: ”Nu avem condiţii în care să putem participa la Cupa Mondială”
Cei mai buni ȘASE fotbaliști din Superligă, conform notelor primite, vor juca toți în play-out!
Cei mai buni ȘASE fotbaliști din Superligă, conform notelor primite, vor juca toți în play-out!
Meciul FCSB - Metaloglobus, mutat din nou! Îi ia locul unui derby din play-off
Meciul FCSB - Metaloglobus, mutat din nou! Îi ia locul unui derby din play-off
Ionuț Negoiță a spus care ar trebui să fie obiectivul lui Dinamo în play-off: ”Ar fi momentul”
Ionuț Negoiță a spus care ar trebui să fie obiectivul lui Dinamo în play-off: ”Ar fi momentul”
Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“
Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“
Alte subiecte de interes
Opțiune de neînțeles pentru campionul mondial cu naționala Franței! S-a transferat în Iran
Opțiune de neînțeles pentru campionul mondial cu naționala Franței! S-a transferat în Iran
Mielușei în lume, zmei pe continent! Cea mai controversată națională e în finala Cupei Asiei, după un meci de 108 minute
Mielușei în lume, zmei pe continent! Cea mai controversată națională e în finala Cupei Asiei, după un meci de 108 minute
Au ramas singuri cu Casillas dar degeaba! Vezi ratarea saptamanii in Spania VIDEO
Au ramas singuri cu Casillas dar degeaba! Vezi ratarea saptamanii in Spania VIDEO
CITESTE SI
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO

stirileprotv Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Președintele Poloniei vrea să oprească prin veto programul SAFE. Statul ar putea pierde credite de 44 de miliarde de euro

stirileprotv Președintele Poloniei vrea să oprească prin veto programul SAFE. Statul ar putea pierde credite de 44 de miliarde de euro

NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!