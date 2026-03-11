Iran e o țară aflată în atenția lumii întregi, în acest început de an. Din păcate, din motive nedorite. Pentru că ce se întâmplă aici numai de bine nu e!

Mai întâi, au fost protestele sângeroase din ianuarie, în urma cărora oamenii au fost, pur și simplu, „măcelăriți“. Apoi, de la finalul lunii februarie, a început atacul lansat de Israel și SUA asupra țării. Parțial, sub pretextul „eliberării poprului“ din ghearele dictaturii, firește.

Acum, la aproape două săptămâni după startul bombardamentelor, singurii care n-au câștigat nimic sunt, de fapt, iranienii de rând. Pentru că la toate problemele lor anterioare s-a adăugat și această „ploaie“ de rachete.