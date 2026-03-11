Mondial fără Iran: doi români, afectați direct de anunțul care a zguduit lumea sportului

Mondial fără Iran: doi români, afectați direct de anunțul care a zguduit lumea sportului CM 2026
Turneul final care va fi găzduit de Canada, Mexic și SUA tocmai și-a piedut una dintre echipele calificate.

Ceea ce era de așteptat s-a oficializat, astăzi! Iran, țară atacată de Israel și Statele Unite de la finalul lunii februarie, a anunțat că renunță la participarea la CM 2026 (11 iunie – 19 iulie).

Decizia perșilor e legată de faptul că, potrivit tragerii la sorți din decembrie, naționala lor ar fi trebuit să evolueze chiar pe teritoriul Statelor Unite, la Los Angeles și Seattle. Aici, Iranul urma să se dueleze, pe rând, cu Noua Zeelandă, Belgia și Maroc. Dar, după atacul lansat de Statele Unite asupra Iranului, regimul de la Teheran a retras naționala de fotbal din competiție.

Alin Dincă ratează o mare șansă, Olăroiu poate profita

Cu retragerea Iranului anunțată de ministrul Sporturilor, Ahmad Donyamali, apare o prima întrebare: ce echipă va lua locul Iranului în grupa G? În mod cert, tabloul va fi completat de o națională asiatică. Și cele mai mari șanse le are Irakul. Pentru că această reprezentativă e la un meci distanță de calificare. Irakienii ar trebui să întâlnească învingătoarea barajului Suriname – Bolivia (26 martie), la Guadalupe (Mexic), pe 31 martie, pentru prezența la CM 2026. 

După retragerea Iranului, e posibil ca Irak să obțină calificarea directă, iar naționala Emiratelor, pregătită de Cosmin Olăroiu, să ajungă la acest play-off cu învingătoarea meciului Suriname – Bolivia. Asta deoarece, naționala Emiratelor a fost învinsă de Irak, în ultimul baraj asiatic pentru CM 2026.

Retragerea Iranului de la CM 2026 e o veste teribilă pentru românul Alin Dincă (foto, sus). Acesta e antrenor cu portarii în reprezentativa perșilor. Povestea sa savuroasă a fost prezentată, în exclusivitate, de Sport.ro aici.

