Cosmin Olăroiu (56 de ani) e de departe cel mai bine cotat antrenor român care a activat în Asia, în ultimii mulți ani.

Acest statut a fost câștigat de Oli prin rezultatele sale: peste 20 de trofee cucerite în toate țările în care a lucrat. Vorbim despre Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite și China. Momentul culminant a fost atins chiar în acest an. Pentru că, în mai, românul a câștigat Champions League 2 cu Sharjah (Emirate), iar după câteva zile și-a început mandatul de selecționer pe banca Emiratelor.

Olăroiu: „La televizor, se spune românul Olăroiu, nu Olăroiu“

Postura în care se află acum Oli a marcat și o premieră. Pentru că el a devenit primul selecționer român al Emiratelor, ocupând acest post după niște coloși ai fotbalului mondial, după cum Sport.ro a arătat aici.

Profitând de această situație, reporterul Matilda Pop l-a vizitat pe Olăroiu, în Dubai. Cu acest prilej, tehnicianul de 56 de ani a acordat un interviu, în exclusivitate, pentru Pro TV și Sport.ro. În cadrul dialogului, Oli a explicat cum e să muncești de atâția ani printre străini. De asemenea, a recunoscut și un adevăr dureros: românii sunt dezavantajați, comparativ cu antrenorii care provin din țări mai dezvoltate din punct de vedere fotbalistic.

„Noi, românii care suntem în străinatate, succesul nostru este succesul tuturor românilor. E succesul României! Pentru că adevărul ăsta e: noi nu suntem cea mai iubită sau cea mai respectată nație de pe pământul ăsta! Acum, în Emirate, suntem trei antrenori români (n.r. – Olăroiu, Isăilă și Panait). Și suntem în concurență cu antrenori spanioli, portughezi, sârbi, croați, cu niște nume mari!“, ne-a spus Olăroiu.

Acesta are satisfacția că rezultatele sale au îmbunătățit imaginea României în zona Golfului Persic. De altfel, chiar recent, Sport.ro a arătat aici confirmarea acestei realități, publicând un fragment din comentariul unui meci jucat de naționala Emiratelor cu Olăroiu pe bancă.

„Dacă Olăroiu a reușit să facă ceva, de fapt, a reușit România! Aici, când se vorbește la televizor, nu se spune Olăroiu. Se spune românul Cosmin Olăroiu. Și lucrul acesta e valabil și în cazul altor români care muncesc sau care au muncit în străinătate. Mă refer la Mircea Lucescu, la Răzvan Lucescu, Chivu, dar și ceilalți sportivi români care au făcut performanțe extraordinare, de-a lungul anilor, și care au reprezentat foarte bine România“, a continuat tehnicianul de 56 de ani.

Oli e foarte bucuros că, în ultimii ani, România chiar și-a îmbunătățit imaginea, în lumea arabă, datorită sportului.

„Aici, noi românii suntem oarecum priviți altfel decât suntem priviți în Europa. Aici, românul este mai respectat. Bineînțeles, trebuie să-ți câștigi respectul“, a completat Oli.

