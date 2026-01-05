Cosmin Olăroiu (56 de ani) trăiește un început de an un pic mai ciudat pentru el. Pentru că, din postura de antrenor de club, în această perioadă era prins cu meciurile de campionat, cu sesiunile zilnice de antrenament și cu noi transferuri.

Acum însă, fiind selecționerul Emiratelor, românul s-a ocupat cu monitorizarea jucătorilor din campionatul intern, în ultimele zile. Iar presa locală a explicat că, pentru Oli, urmează discuția decisivă cu șefii forului de la Abu-Dhabi.

Spre finalul anului trecut, reporterul Matilda Popa l-a văzut pe Cosmin Olăroiu, la Dubai. Cu acest prilej, unul dintre cel mai bine cotați antrenori din Asia a acordat un interviu în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro.

Olăroiu: „AI-ul ne va lăsa emoția. Atât!“

Cu prilejul unei discuții, în care au fost atinse mai multe subiecte, Oli s-a referit și la modul în care se schimbă lumea, așa cum o știam până acum.

„Cel mai important lucru, la momentul ăsta, după apariția AI-ului (n.r. – Inteligența Artificială) este emoția! Pentru că, treptat, totul se va petrece prin AI. Ceea ce ne rămâne nouă, ca oameni, este emoția“, a explicat fostul antrenor al Stelei.

Firește, emoția nu înseamnă doar bucuria unor reușite, ci și gestionarea unor momente triste care apar, inevitabil, din cauza eșecurilor. De care a avut parte și Oli, în peste 20 de ani de antrenorat în diferite țări.

„Viața nu e o bucurie permanentă, o fericire permanentă, nu există așa ceva! Viața e o luptă! Am avut și eu meciuri pierdute care m-au marcat. Dar niciodată nu las ca familia să simtă ce stare am eu. Prin comportamentul meu, încerc să nu arăt problemele pe care le am“, a spus Oli.

„Emirate? Țara care m-a adoptat“

Cosmin Olăroiu a devenit, în mai 2025, primul selecționer român din istoria Emiratelor Arabe Unite. Această numire a însemnat enorm pentru el, după cum a recunoscut și acum.

„Această postură a demonstrat și respectul lor pentru mine. Și înseamnă o responsabilitate foarte mare pentru mine. Vorbim despre o țară care m-a adoptat și căreia trebuie să-i dau ceva înapoi. De asta nici nu puteam să refuz oferta federației“, ne-a spus Olăroiu.

