Anunțul lui Gigi Becali despre Șumudică la FCSB: „L-aș lua”

Anunțul lui Gigi Becali despre Șumudică la FCSB: „L-aș lua” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit de ce a blocat venirea lui Marius Șumudică pe banca echipei, deși intenționa inițial să îl instaleze în locul lui Mirel Rădoi.

TAGS:
Gigi BecaliFCSBMarius Sumudica
Din articol

FCSB a învins-o vineri seara pe Petrolul Ploiești, scor 3-1, în etapa a șasea din play-out-ul Superligii. La scurt timp după fluierul final, Gigi Becali a clarificat situația băncii tehnice și a explicat de ce Marius Șumudică nu va prelua echipa bucureșteană.

Deși finanțatorul agrea varianta aducerii lui „Șumi”, reacția vehementă a suporterilor l-a făcut să dea înapoi. Fanii l-au contactat direct pe omul de afaceri, reproșându-i situația actuală a echipei, ajunsă să evolueze în play-out.

„Dacă ar fi după mine, l-aș lua pe Șumudică, dar am primit telefon de la suporteri. 'Nea Gigi, am intrat în play-out, nu am făcut scandal, dar până aici, nu întinde coarda cu noi'. Am zis 'Nu, gata, nu o întind'. Sunt bătrân, îmi mai arde mie să mă cert cu lumea, mai ales cu suporterii, care au fost demențiali”, a spus Gigi Becali după succesul din campionat.

  • Fcsb petrolul 16
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mihai Stoica vrea doar un tehnician străin

Decizia patronului de a nu-l aduce pe Marius Șumudică se aliniază cu planurile conducerii administrative. Mihai Stoica, mandatat să găsească un nou principal, a exclus ferm orice variantă autohtonă. Oficialul a transmis că va căuta exclusiv un străin și a amenințat cu demisia în cazul în care patronul va impune un nume precum Șumudică, Reghecampf sau Dică.

În replică la declarațiile făcute de MM Stoica, antrenorul Marius Șumudică a precizat că respectă decizia oficialului de la FCSB și a menționat că nu au existat deloc negocieri cu tabăra bucureșteană.

Ilie Bolojan: „Va creşte vârsta de pensionare a militarilor, a poliţiştilor, nu există altă posibilitate”
ULTIMELE STIRI
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!