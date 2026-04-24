Anunțul lui Gigi Becali despre Șumudică la FCSB: „L-aș lua”

FCSB a învins-o vineri seara pe Petrolul Ploiești, scor 3-1, în etapa a șasea din play-out-ul Superligii. La scurt timp după fluierul final, Gigi Becali a clarificat situația băncii tehnice și a explicat de ce Marius Șumudică nu va prelua echipa bucureșteană.

Deși finanțatorul agrea varianta aducerii lui „Șumi”, reacția vehementă a suporterilor l-a făcut să dea înapoi. Fanii l-au contactat direct pe omul de afaceri, reproșându-i situația actuală a echipei, ajunsă să evolueze în play-out.

„Dacă ar fi după mine, l-aș lua pe Șumudică, dar am primit telefon de la suporteri. 'Nea Gigi, am intrat în play-out, nu am făcut scandal, dar până aici, nu întinde coarda cu noi'. Am zis 'Nu, gata, nu o întind'. Sunt bătrân, îmi mai arde mie să mă cert cu lumea, mai ales cu suporterii, care au fost demențiali”, a spus Gigi Becali după succesul din campionat.