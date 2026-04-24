Prima reacție a lui Lucian Filip după succesul cu Petrolul. Ce a spus despre Tavi Popescu

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Lucian Filip a obținut o victorie la primul meci ca antrenor interimar al roș-albaștrilor, 3-1 contra Petrolului Ploiești, și a tras concluziile la finalul partidei.

TAGS:
Din articol

FCSB s-a impus vineri seara, pe teren propriu, grație reușitelor semnate de Florin Tănase, Octavian Popescu și Darius Olaru, consolidându-și poziția de lider în play-out-ul Superligii. Aflat pe bancă după despărțirea clubului de Mirel Rădoi, Lucian Filip și-a lăudat elevii pentru modul în care au abordat confruntarea, subliniind capacitatea acestora de a pune în practică tactica exersată.

„În primul rând ne așteptam la o partidă grea. Petrolul venea după rezultate pozitive. Odată cu venirea lui Topal au avut o creștere în joc. Vreau să felicit jucătorii pentru ritmul pe care l-au avut, pentru cum s-au adaptat la sisteme. E numai meritul lor. Am pregătit-o ca niște antrenori cu licență, bineînțeles, cred că ne-am făcut destul de bine treaba și o vom face cât timp suntem aici”, a transmis Filip.

Așteptări ridicate de la Octavian Popescu și principiul concurenței

Tehnicianul a evidențiat importanța lui Octavian Popescu, marcatorul golului de 2-0, punctând schimbarea de atitudine a mijlocașului.

„Tavi Popescu e un jucător în creștere de formă, e un jucător care are nevoie de susținere morală în primul rând, are calitate și valoare foarte mare, cred că i-a venit și lui rândul să dea mai mult pentru echipă. În ultima perioadă a arătat maturitate, s-a prezentat foarte bine la antrenamente, acolo e punctul de plecare al unui fotbalist. Primești meritele când pui fotbalul pe primul loc”, a explicat antrenorul.

Concurența va dicta alegerile pentru primul „11” în etapele următoare, susține Lucian Filip, făcând referire la situația lui Risto Radunovic: „Risto chiar dacă nu jucase foarte mult rămâne un jucător foarte important pentru noi. Vom evolua cu cei mai buni jucători, cine se va pregăti cel mai bine la antrenamente, va juca etapa viitoare. Gândul ne duce spre cea mai bună formă”.

  • Fcsb petrolul 13
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Viitorul pe banca tehnică

Crescut la gruparea bucureșteană, antrenorul a recunoscut că a trăit debutul cu intensitate și că speră să își continue activitatea în cadrul staff-ului tehnic, așteptând o decizie din partea conducerii.

„Faptul că am crescut aici, sunt aici de foarte mult timp la acest club, sunt atașat din toate punctele de vedere. Cum am spus și la conferință, am avut și ceva emoții. Abia așteptam să văd cum răspund jucătorii la cerințele noastre. Eu îmi doresc să continui, la fel cum am mai spus. Sunt în curs pentru Licența A, clubul va hotărî dacă voi fi parte din noul staff”, a conchis Lucian Filip.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan: „Va creşte vârsta de pensionare a militarilor, a poliţiştilor, nu există altă posibilitate”
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce i-a cerut Ilie Dumitrescu lui Gigi Becali după FCSB - Petrolul 3-1: „Dă-le drumul!”
Anunțul lui Gigi Becali despre Șumudică la FCSB: „L-aș lua”
Octavian Popescu, spectaculos la flash-interviuri după FCSB - Petrolul! Ce a spus despre viitorul său
ULTIMELE STIRI
Real Madrid, KO în lupta pentru titlu la ultima fază cu Betis! Clasamentul din La Liga
Ce a spus Darius Olaru despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB: „Asta mi-aș fi dorit”
Sunderland - Nottingham Forest 0-5 pe VOYO! Oaspeții au făcut spectacol
Mehmet Topal, direct după eșecul cu FCSB: „O dezamăgire pentru mine”
Amenințat cu demisia de către Mihai Stoica, Gigi Becali reacționează: ”Bă, stai puțin, nu e chiar așa!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Veste uriașă după ”thriller-ul” din Cupa României! Poate prinde transferul carierei: au trimis deja oferta

Turcii s-au lămurit deja în cazul lui Mirel Rădoi, după primele antrenamente la Gaziantep

Calculele pentru Europa, date peste cap după ce U Cluj și Universitatea Craiova s-au calificat în finala Cupei României

La doar 29 de ani, Balonul de Aur amenință cu o decizie radicală: retragerea!

Variantă-surpriză pentru postul de antrenor la FCSB!

Cum devine Cristi Chivu campion al Italiei cu Inter Milano încă din acest week-end!

Recomandarile redactiei
Amenințat cu demisia de către Mihai Stoica, Gigi Becali reacționează: ”Bă, stai puțin, nu e chiar așa!”
Ce a spus Darius Olaru despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB: „Asta mi-aș fi dorit”
Real Madrid, KO în lupta pentru titlu la ultima fază cu Betis! Clasamentul din La Liga
Gigi Becali a făcut anunțul: jucătorul care va semna la finalul sezonului
Anunțul lui Gigi Becali despre Șumudică la FCSB: „L-aș lua”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
”Spune multe despre FCSB, nu neapărat despre el!” Cum se laudă „roș-albaștrii” după convocarea lui Compagno la națională
Basarab Panduru râde de situația de la FCSB. Pe cine a ironizat
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Un român care a dormit într-un tomberon din Salonic, la un pas de tragedie după ce a ajuns în mașina de gunoi

O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!