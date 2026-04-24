La doar 29 de ani, Balonul de Aur amenință cu o decizie radicală: retragerea!

Rodri, starul spaniol câștigător al Balonului de Aur în 2024, va împlini 30 de ani în luna iunie, însă se teme că va fi nevoit să se se retragă în curând dacă numărul de meciuri pe care trebuie să le dispute nu se va reduce semnificativ.

Rodri amenință cu retragerea din cauza programului încărcat

Nu este pentru prima dată când Rodri trage un semnal de alarmă. În septembrie 2024, la doar câteva luni după ce câștigase Campionatul European cu Spania și începea un nou sezon încărcat la Manchester City, mijlocașul amenința cu greva.

Acum, Rodri spune că se gândește inclusiv la retragere.

"Fie ne oprim, fie nu voi ajunge să mai joc fotbal la 32 de ani. Trebuie să știi cum să te gestionezi în astfel de momente pentru că și corpul are limitele lui și o dată de expirare.

Când s-a încheiat Campionatul European, eram extrem de epuizat pentru că timp de 5-6 ani consecutivi am ajuns până în fazele finale ale tuturor competițiilor în care am jucat. Pe lângă aspectul fizic, nu mai știam cum să gestionez din punct de vedere psihic anii următori din cauza epuizării", a spus Rodri, pentru DAZN, citat de Goal.