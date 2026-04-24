La doar 29 de ani, Balonul de Aur amenință cu o decizie radicală: retragerea!

Numărul uriaș de meciuri pe care fotbaliștii trebuie să îl dispute în era modernă își spune cuvântul.

Rodri, starul spaniol câștigător al Balonului de Aur în 2024, va împlini 30 de ani în luna iunie, însă se teme că va fi nevoit să se se retragă în curând dacă numărul de meciuri pe care trebuie să le dispute nu se va reduce semnificativ.

Rodri amenință cu retragerea din cauza programului încărcat

Nu este pentru prima dată când Rodri trage un semnal de alarmă. În septembrie 2024, la doar câteva luni după ce câștigase Campionatul European cu Spania și începea un nou sezon încărcat la Manchester City, mijlocașul amenința cu greva.

Acum, Rodri spune că se gândește inclusiv la retragere.

"Fie ne oprim, fie nu voi ajunge să mai joc fotbal la 32 de ani. Trebuie să știi cum să te gestionezi în astfel de momente pentru că și corpul are limitele lui și o dată de expirare.

Când s-a încheiat Campionatul European, eram extrem de epuizat pentru că timp de 5-6 ani consecutivi am ajuns până în fazele finale ale tuturor competițiilor în care am jucat. Pe lângă aspectul fizic, nu mai știam cum să gestionez din punct de vedere psihic anii următori din cauza epuizării", a spus Rodri, pentru DAZN, citat de Goal.

În ultimele sezoane, Rodri a ratat numeroase partide din cauza accidentărilor. Pe cea mai gravă - ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate - a suferit-o în septembrie 2024, iar perioada de absență a fost de 220 de zile.

În acest sezon, mijlocașul a apărut în 31 de partide pentru Manchester City, pe lângă cele disputate la naționala Spaniei.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii
"Ai plâns?" Răzvan Lucescu s-a destăinuit grecilor într-un interviu amplu
Demență! Câte milioane de dolari costă un singur bilet la finala Campionatului Mondial din 2026
Bayern Munchen i-a decis viitorul lui Manuel Neuer
OUT! Real Madrid vrea să scape de un jucător
Până și Ceferin, ditamai președinte UEFA, recunoaște marea problemă cu VAR: ”Nici eu nu mai înțeleg, nimeni nu le înțelege”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”

Noul antrenor de la FCSB a dezvăluit ce ar fi dus la decizia lui Mirel Rădoi de a pleca: ”Era o situație limită!”

Toni Conceicao, la FCSB? Portughezul a oferit prima reacție

Șeful lui Mirel Rădoi a spus de ce l-a ”furat” pe antrenor de la FCSB: ”Asta ne-a atras!”

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, 1-4 d.l.d. | Sărbătoare în Bănie după o calificare dramatică în finala Cupei României

Surprize în echipa de start a lui FCSB la primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi! Decizia lui Gigi Becali

"Ai plâns?" Răzvan Lucescu s-a destăinuit grecilor într-un interviu amplu
Demență! Câte milioane de dolari costă un singur bilet la finala Campionatului Mondial din 2026
A venit nota de plată după Dinamo - Universitatea Craiova! Jandarmeria a intervenit
OUT! Real Madrid vrea să scape de un jucător
Bayern Munchen i-a decis viitorul lui Manuel Neuer
Rodri, OUT de la Manchester City! Vești proaste pentru "cetățeni" înainte de startul Premier League
Rodri și Morata, suspendați de UEFA după ce au scandat "Gibraltar este spaniol"
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Cât au ajuns să coste benzina și motorina în unele stații. Prețurile au crescut semnificativ peste noapte

O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

