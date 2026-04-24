Cinci etape a rezistat Rădoi la FCSB. Oferta primită din Turcia, de la Gaziantep, l-a făcut pe fostul selecționer să abandoneze proiectul de la campioana României mai repede decât s-ar fi așteptat. Acum, Becali se vede pus în postura de a căuta un alt antrenor, în termen de doar câteva zile.

Andrei Prepeliță ar fi dorit de mai multe persoane din anturajul FCSB-ului

Printre variante se numără și Andrei Prepeliță (40 de ani), fost campion cu echipa lui Gigi Becali ca jucător. Liber de contract după despărțirea de Unirea Slobozia, acolo unde a făcut echipă cu Jean Vlădoiu, antrenorul este dorit de mai multe persoane din anturajul echipei, dar cel care se opune mutării ar fi Mihai Stoica, scrie Fanatik.ro.

Singura variantă pentru fostul mijlocaș este de a lucra în staff, în cadrul clubului, deoarece nu deține licență PRO. Aceasta este și problema de care s-a lovit în precedentele mandate ca antrenor în Superligă.

Managerul general de la FCSB a primit ”mână liberă” din partea lui Gigi Becali pentru a găsi un înlocuitor pentru Mirel Rădoi, iar acesta a spus deja că va opta pentru un antrenor străin.

"Sunt foarte multe variante. Mult mai multe decât mă așteptam, inclusiv nume mari. Variante de prin preajmă și din țări cu fotbal dezvoltat. Mi-au fost propuși, curg CV-urile.

Avem o lună la dispoziție să punem antrenor. Eu mă grăbesc să pun antrenor, dar Gigi a zis să nu mă grăbesc și să așteptăm. El e foarte calculat. E clar că va fi un antrenor străin", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Prepeliță a bifat, până acum, trei echipe ca antrenor în cariera sa: Gloria Buzău, Petrocub Hîncești și Unirea Slobozia.