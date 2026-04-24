Ce a spus Darius Olaru despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB: „Asta mi-aș fi dorit”

Darius Olaru a vorbit despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB, după victoria cu Petrolul.

FCSB s-a impus în fața lui Petrolul, scor 3-1, într-un meci din runda a 6-a din play-out-ul Superligi.

Florin Tănase (16'), Octavian Popescu (27') și Darius Olaru (56') au fost marcatorii campioanei României în partida cu ploieștenii, în timp ce Aymbetov (90') a înscris golul de onoare pentru Petrolul.

Darius Olaru, sincer când a fost întrebat despre Mirel Rădoi

Căpitanul lui FCSB a fost întrebat cum a fost resimțită plecarea lui Mirel Rădoi în vestiar.

Darius Olaru a fost sincer și a explicat că nu le-a fost ușor jucătorilor să treacă peste plecarea tehnicianului la Gaziantep.

„A fost un meci pe care am știut să îl gestionăm bine, ne bucurăm că ne-a ieșit cam totul. Am avut mai multe situații de a marca și a mers totul bine.

Au fost zile mai grele pentru noi, pentru că ne dormeam să continuăm cu mister Rădoi. Nu avem ce să facem, trebuie să mergem mai departe și avem un obiectiv pentru care trebuie să luptăm și acele este clar barajul.

Mi-aș fi dorit să vină la noi la bază și să vorbească cu noi. Am aflat printr-un mesaj, despărțirile astea sunt mai grele, mai ales când echipa merge bine. Așteptăm să vedem cine o să vină, iar dacă o să rămână Filip și cu Alin o să fie bine, pentru că știm să gestionăm momentele astea mai grele”, a spus Darius Olaru.

În urma acestei victorii, FCSB a adunat 36 de puncte și se află pe primul loc în play-out. De cealaltă parte, Petrolul este pe locul 13 și se află pe poziție de baraj în play-out-ul Superligii.

