Turcii s-au lămurit deja în cazul lui Mirel Rădoi, după primele antrenamente la Gaziantep

Mirel Rădoi a preluat Gaziantep, ocupanta locului 10 din campionatul Turciei, și a decis să părăsească FCSB în mijlocul play-out-ului.

Sosit miercuri dimineață la Gaziantep, Mirel Rădoi a luat contact cu noul său grup de jucători, care îi include pe românii Deian Sorescu, Alexandru Maxim și Denis Drăguș. Sâmbătă este programat debutul, contra lui Eyupspor.

Turcii, impresionați de entuziasmul și ambiția lui Mirel Rădoi

Presa turcă a rămas plăcut impresionată după primele antrenamente ale lui Mirel Rădoi la Gaziatep. "A atras atenția prin entuziasm și ambiție", a notat Gaziantep27.

De asemenea, turcii au remarcat că "Rădoi a impresionat pe toată lumea prin cât de rapid a reușit să se apropie de jucători și să creeze o atmosferă plăcută". Atent la toate detaliile, fostul selecționer "a analizat fiecare părticică a terenului", după ce a ajuns la baza de pregătire a lui Gaziantep.

La finalul antrenamentului, Mirel Rădoi le-a transmis și un mesaj jucătorilor săi: "Nimic nu e simplu. Dacă era simplu, încă aș mai fi jucat fotbal, dar nu mai pot. Nu vă așteptați să fie ceva ușor - meciurile, antrenamentele, recuperarea, totul. Suntem cu toții împreună, da?".

Mirel Rădoi. Sursă Foto: Gaziantep Online
Gaziantep e deja salvată de la retrogradare. Sâmbătă e meciul cu Eyupspor

Rădoi are avea puțin timp la dispoziție pentru a pregăti primul meci. Va debuta cu un joc în deplasare contra lui Eyupspor, sâmbătă, de la ora 14:30, în cadrul rundei cu numărul 31 din Super Lig.

Ultimul antrenor principal al lui Gaziantep a fost Burak Yilmaz (40 de ani), cel care s-a despărțit de echipă în urmă cu o săptămână, după mai puțin de 3 luni de mandat. La ultimul joc, 3-0 contra lui Kayserispor, pe banca lui Gaziantep a stat interimarul Mustafa Aksoy.

La Gaziantep, Mirel Rădoi va lucra cu trei fotbaliști români: fundașul Deian Sorescu, mijlocașul Alexandru Maxim, care este și căpitanul echipei, și atacantul Denis Drăguș.

Pe lângă partida cu Eyupspor, de sâmbătă, Gaziantep le va mai întâlni în acest final de sezon pe Beșiktaș (acasă), Goztepe (deplasare) și Bașakșehir (acasă).

Pentru fostul selecționer al României va fi a patra experiență în străinătate ca antrenor, după cele de la Al-Tai (Arabia Saudită), Al Bataeh (Emiratele Arabe Unite) și Al Jazira (Emiratele Arabe Unite).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Noua lege a salarizării din sistemul bugetar. Indemnizația de hrană și sporul de condiții vătămătoare, eliminate
Nu s-a mișcat! Cum a fost surprins Andrei Nicolescu după ce Dinamo a fost eliminată din Cupa României
Micky van de Ven, dorit de granzii Angliei! Fundașul lui Tottenham are deja o favorită
Real Madrid, lovitură de proporții! Cât plătește pentru transferul lui Victor Osimhen
Dennis Man, spectator la show-ul rivalului pe post Esmir Bajraktarevic! Câte goluri și pase de gol a dat bosniacul
U Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României 2026 | Câți bani va încasa câștigătoarea
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”

Noul antrenor de la FCSB a dezvăluit ce ar fi dus la decizia lui Mirel Rădoi de a pleca: ”Era o situație limită!”

Toni Conceicao, la FCSB? Portughezul a oferit prima reacție

Șeful lui Mirel Rădoi a spus de ce l-a ”furat” pe antrenor de la FCSB: ”Asta ne-a atras!”

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, 1-4 d.l.d. | Sărbătoare în Bănie după o calificare dramatică în finala Cupei României

Surprize în echipa de start a lui FCSB la primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi! Decizia lui Gigi Becali

Nu s-a mișcat! Cum a fost surprins Andrei Nicolescu după ce Dinamo a fost eliminată din Cupa României
Real Madrid, lovitură de proporții! Cât plătește pentru transferul lui Victor Osimhen
Dennis Man, spectator la show-ul rivalului pe post Esmir Bajraktarevic! Câte goluri și pase de gol a dat bosniacul
Micky van de Ven, dorit de granzii Angliei! Fundașul lui Tottenham are deja o favorită
Ilie Stan: "Gigi se bagă tot timpul. De-aia a ajuns FCSB în play-out!". Opinie pertinentă despre Rădoi
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Turcii scriu că Mitriță s-ar fi înțeles cu fostul club al lui Marius Șumudică! Reacția fermă a antrenorului
L-au ”furat” pe Denis Drăguș și nu se opresc aici! Trabzonspor mai vrea un jucător de la Gaziantep
Noua lege a salarizării din sistemul bugetar. Indemnizația de hrană și sporul de condiții vătămătoare, eliminate

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Cât au ajuns să coste benzina și motorina în unele stații. Prețurile au crescut semnificativ peste noapte

O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

