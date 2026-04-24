Turcii s-au lămurit deja în cazul lui Mirel Rădoi, după primele antrenamente la Gaziantep

Sosit miercuri dimineață la Gaziantep, Mirel Rădoi a luat contact cu noul său grup de jucători, care îi include pe românii Deian Sorescu, Alexandru Maxim și Denis Drăguș. Sâmbătă este programat debutul, contra lui Eyupspor.

Turcii, impresionați de entuziasmul și ambiția lui Mirel Rădoi

Presa turcă a rămas plăcut impresionată după primele antrenamente ale lui Mirel Rădoi la Gaziatep. "A atras atenția prin entuziasm și ambiție", a notat Gaziantep27.

De asemenea, turcii au remarcat că "Rădoi a impresionat pe toată lumea prin cât de rapid a reușit să se apropie de jucători și să creeze o atmosferă plăcută". Atent la toate detaliile, fostul selecționer "a analizat fiecare părticică a terenului", după ce a ajuns la baza de pregătire a lui Gaziantep.

La finalul antrenamentului, Mirel Rădoi le-a transmis și un mesaj jucătorilor săi: "Nimic nu e simplu. Dacă era simplu, încă aș mai fi jucat fotbal, dar nu mai pot. Nu vă așteptați să fie ceva ușor - meciurile, antrenamentele, recuperarea, totul. Suntem cu toții împreună, da?".