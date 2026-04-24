Turcii s-au lămurit deja în cazul lui Mirel Rădoi, după primele antrenamente la Gaziantep

Sosit miercuri dimineață la Gaziantep, Mirel Rădoi a luat contact cu noul său grup de jucători, care îi include pe românii Deian Sorescu, Alexandru Maxim și Denis Drăguș. Sâmbătă este programat debutul, contra lui Eyupspor.
Turcii, impresionați de entuziasmul și ambiția lui Mirel Rădoi
Presa turcă a rămas plăcut impresionată după primele antrenamente ale lui Mirel Rădoi la Gaziatep. "A atras atenția prin entuziasm și ambiție", a notat Gaziantep27.
De asemenea, turcii au remarcat că "Rădoi a impresionat pe toată lumea prin cât de rapid a reușit să se apropie de jucători și să creeze o atmosferă plăcută". Atent la toate detaliile, fostul selecționer "a analizat fiecare părticică a terenului", după ce a ajuns la baza de pregătire a lui Gaziantep.
La finalul antrenamentului, Mirel Rădoi le-a transmis și un mesaj jucătorilor săi: "Nimic nu e simplu. Dacă era simplu, încă aș mai fi jucat fotbal, dar nu mai pot. Nu vă așteptați să fie ceva ușor - meciurile, antrenamentele, recuperarea, totul. Suntem cu toții împreună, da?".
Gaziantep e deja salvată de la retrogradare. Sâmbătă e meciul cu Eyupspor
Rădoi are avea puțin timp la dispoziție pentru a pregăti primul meci. Va debuta cu un joc în deplasare contra lui Eyupspor, sâmbătă, de la ora 14:30, în cadrul rundei cu numărul 31 din Super Lig.
Ultimul antrenor principal al lui Gaziantep a fost Burak Yilmaz (40 de ani), cel care s-a despărțit de echipă în urmă cu o săptămână, după mai puțin de 3 luni de mandat. La ultimul joc, 3-0 contra lui Kayserispor, pe banca lui Gaziantep a stat interimarul Mustafa Aksoy.
La Gaziantep, Mirel Rădoi va lucra cu trei fotbaliști români: fundașul Deian Sorescu, mijlocașul Alexandru Maxim, care este și căpitanul echipei, și atacantul Denis Drăguș.
Pe lângă partida cu Eyupspor, de sâmbătă, Gaziantep le va mai întâlni în acest final de sezon pe Beșiktaș (acasă), Goztepe (deplasare) și Bașakșehir (acasă).
Pentru fostul selecționer al României va fi a patra experiență în străinătate ca antrenor, după cele de la Al-Tai (Arabia Saudită), Al Bataeh (Emiratele Arabe Unite) și Al Jazira (Emiratele Arabe Unite).