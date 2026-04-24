Veste uriașă după ”thriller-ul” din Cupa României! Poate prinde transferul carierei: au trimis deja oferta

Oltenii s-au impus cu 1-1 (4-1 d.l.d.) în fața ”Câinilor Roșii” și s-au calificat în ultimul act al competiției unde o vor întâlni pe Universitatea Cluj.

Laurențiu Popescu a făcut spectacol la loviturile de departajare și a apărat două execuții ale dinamoviștilor, a lui Armstrong și a lui Milanov. De cealaltă parte, Devis Epassy, portarul camerunez al lui Dinamo, nu a reușit să apere nicio lovitură de departajare.

A doua zi după meci, chiar dacă nu a reușit să iasă în evidență în semifinala Cupei României, Devis Epassy a primit o veste uriașă. Conform AfricaFoot, Epassy este urmărit de un club din Portugalia. Sursa citată susține că CD Santa Clara, echipă care activează în prima ligă portugheză, a trimis deja o ofertă pentru transferul portarului camerunez.

În vârstă de 33 de ani, Epassy, care este și portarul naționalei Camerunului, a ajuns la Dinamo în vară, atunci când a venit de la Karmiotissa, iar goalkeeper-ul a impresionat în ”Ștefan cel Mare”. În cele 26 de meciuri strânse la Dinamo, Epassy nu a primit gol în opt partide, iar prestațiile sale i-au impresionat pe șefii de la CD Santa Clara, care ocupă locul 13 în clasament.

De altfel, portughezii au fost impresionați și de experiența lui Devis Epassy, care în trecut a evoluat pentru formații precum Rennes, Lorient, CD Guijuelo, US Avranches, SAS Epinal, Levadiakos, PAS Lamia, OFI Creta, Abha și Karmiotissa.

Contractul lui Devis Epassy cu Dinamo va expira în vara anului 2027, însă camerunezul ar putea pleca mai devreme dacă cele două părți vor ajunge la o înțelegere. Africanii susțin însă că plecarea lui Epassy ar fi o lovitură grea pentru formația din Ștefan cel Mare.