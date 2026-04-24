FCSB a învins-o vineri seara, pe teren propriu, scor 3-1, pe Petrolul, în etapa a şasea din play-out-ul Superligii.

Mehmet Topal, dezamăgit după FCSB - Petrolul 3-1

Rezultatul și evoluția elevilor săi i-a provocat dezamăgire lui Mehmet Topal. Antrenorul turc a recunoscut că FCSB a fost echipa mai bună și le-a transmis jucătorilor săi că trebuie să treacă peste eșec.

„Nu mă așteptam la o asemenea evoluție, să fiu sincer, credeam că după două săptămâni de antrenamente să ne bucurăm de acest meci. Primele 45 de minute au fost o dezamăgire pentru mine. În a doua repriză s-au așezat lucrurile, am văzut cum putem să devenim mai periculoși. Încercăm să rămânem în ligă, trebuie să câștigăm la fiecare meci.

Suntem obligați să luăm puncte și la aceste meciuri, înfrângerea asta a fost și pentru noi o surpriză, dar nu e sfârșitul lumii. Continuăm de unde am rămas, trebuie să fim uniți în situații de genul ăsta, suferim 2-3 zile, dar apoi ne întoarcem înapoi la treabă.

Topal: „Adversarul a avut calitate”

Nici eu nu mi-am dat seama, că nu mă așteptam. E responsabilitatea mea, înfrângerile și le asumă antrenorul, undeva am greșit. Nu am avut încredere în prima repriză.

Echipa adversă are jucători de calitate, știam asta înainte de meci, au luptat mai mult decât noi. Au meritat victoria, noi trebuie să ne concentrăm pe treaba noastră.

Cum am spus, adversarul a avut calitate, au și condiții bune la echipă, dar asta a fost în prima repriză, când am fost mai lenți. Nu am avut încredere deplină, noi ne-am blocat, nu ne-am asumat responsabilitatea, avem timp să îndreptăm greșelile. Începe o nouă săptămână și trebuie să dăm înainte. În prima repriză am scăzut în joc”, a declarat antrenorul „lupilor galbeni”, la flash-interviu.

