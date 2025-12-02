Cosmin Olăroiu muncește din 2007 departe de țară, printre străini. În Asia, tehnicianul de 56 de ani a devenit un foarte bun ambasador al României, mai ales în zona Golfului Persic. Sport.ro a oferit aici o secvență emoționantă care demonstrează această realitate.

Chiar dacă e selecționerul Emiratelor Arabe Unite, în acest moment, și își trăiește cea mai mare parte a timpului, la Dubai, Oli savurează din plin vacanțele pe care le petrece acasă, în țară. O echipă a Pro TV-ului l-a vizitat pe fostul stelist, în Emirate, unde acesta are și un „adversar“ zilnic: traficul!

„Traficul din Dubai? E de la teribil în sus! Succesul nostru aici e și succesul românilor. E și succesul României. Să nu credeți că viața noastră e o bucurie permanentă, o fericire permanentă. Nu există! Viața e o luptă! Pentru mine, România înseamnă rădăcina! Acolo m-am născut, de acolo provin. Când ajung acasă, nevasta mea zice <<Te-ai întors, Ghiță!>>. Am acolo (n.r. – în țară) o gospodărie, ca să-i zic așa, și îmi place enorm să-mi petrec timpul acolo. Devin <<Ghiță>> când merg acolo (n.r. – râde). Am animalele mele, am câinii mei. Mă bucur când ajung acasă. Din păcate însă, am prea puțin timp să stau în țară...“, a povestit Oli, în exclusivitate, pentru Pro TV și Sport.ro.

Olăroiu ar vrea să vadă Japonia, din nou

În continuarea dialogului, tehnicianul de 56 de ani, astăzi printre cei mai bogați oameni din sportul românesc, și-a rememorat începuturile în fotbal.

„Tatăl meu a mers mulți ani cu mine la antrenamente. Era pensionar și mergea aproape în fiecare zi cu mine, la antrenament. Era oltean el, ținea cu Craiova (n.r. – râde). Iar mama zicea să nu mai fac fotbal, că e cel mai urât sport (n.r. – râde). Eu, când am început fotbalul, jucam pe 3 lei. Și rupeam și coatele și genunchii.... Din cauza durerilor de spate, m-am și lăsat de fotbal la 30 de ani. A trebuit să mă operez. Am opt șuruburi în coloană!“, ne-a mărturisit Oli.

Ca jucător, Olăroiu, mijlocaș defensiv / stoper de meserie, a evoluat în străinătate, în Coreea de Sud și în Japonia. Ulterior, ca antrenor, el a ajuns până în China, unde a cucerit titlul cu Jiangsu Suning. Deși a văzut cele mai importante destinații din Asia de Est, Oli a rămas impresionant de o țară cu adevărat fabuloasă. Vorbim despre Japonia, o „altă planetă“, datorită calităților pe care vizitatorii le descoperă în „Țara Soarelui Răsare“.

„În Japonia mi-ar plăcea să mai merg. Și ca antrenor, dacă există posibilitatea, de ce nu?“, a recunoscut Oli.

