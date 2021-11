OFICIAL | Manchester United s-a despărțit de Ole Gunnar Solskjaer. Cine va fi interimar și cine l-ar putea înlocui

United traversează o perioadă complicată în acest sezon. Cu Solskjaer pe bancă, „diavolii” au strâns doar 17 puncte după 12 etape și ocupă locul șapte în clasament.

După înfrângerea suferită în această etapă în fața celor de la Watford, scor 4-1, oficialii clubului au luat decizia de a se despărți de antrenorul norvegian.

„Manchester United confirmă că Ole Gunnar Solskjaer nu mai ocupă postul de manager al clubului. Mulțumesc pentru tot, Ole!

Michael Carrick va prelua acum conducerea echipei pentru următoarele meciuri, în timp ce clubul caută să numească un antrenor interimar până la finalul sezonului” se arată în comunicatul celor de la United.

