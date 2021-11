5 jucători de la Manchester United sunt pe făraș! Curățenie totală din iarnă la echipa lui Ronaldo

Echipa lui Ole Gunnar Solskjaer nu trece prin cea mai bună perioadă, iar rezultatele negative pot fi decisive pentru conducerea clubului din Manchester. 5 jucători așteaptă cu nerăbdare să plece de pe Old Trafford, după ce au fost folosiți foarte puțin sau chiar deloc. Clubul pare să aibă mari probleme în vestiar, iar ca aceste lucruri să se așeze e nevoie de o curățenie generală.

Unul dintre jucătorii pe care conducerea lui Manchester United îl va lasă să plece în luna ianuarie este Dean Henderson, având în vedere că tânărul de 24 de ani a pierdut clar bătălia pentru postul de titular în fața lui David de Gea. Totuși, potențialul portarului și dorința unor oameni din board-ul de pe Old Trafford de a-l menține pe termen pe lung poate face ca Henderson să ajungă la un acord pentru un împrumut și nu un transfer definitiv.

În ciuda performanțelor bune, Jesse Lingard nu a reușit să câștige un loc de titular de când s-a întors pe Old Trafford. În timpul împrumutului său la West Ham, anul trecut, el a demonstrat că poate fi un jucător bun de Premier League și a existat o serie de speculații că va caută un nou club în care va primi mai multe minute pe teren. Se crede chiar că United ar fi dispusă să accepte un transfer definitiv pentru 10 milioane de lire sterline.

Nu este deloc surprinzător faptul că Donny van de Beek este aproape de plecarea de pe old Trafford, după ce de abia a mai jucat de când s-a transferat la club englez în 2020. Potrivit spuselor lui Fabrizio Romano, olandezul își dorește să aibă realizări cu Manchester United, dar este realist și în cazul în care va apărea o ofertă bună pentru el și pentru club va alege să plece.

Donny van de Beek situation is so clear. He loves the club and he’s still super professional in training, doing his best for Man Utd - but if the situation remains the same, he will leave Manchester United in January. ???????????? #MUFC

