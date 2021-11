E ședință de urgență la United! Soarta lui Solskjaer se decide acum. Cine i-ar putea lua locul

Solskjaer ar putea fi demis, potrivit The Times, după ce United a pierdut cu scorul de 4-1 deplasarea cu Watford, disputată sâmbătă.

Manchester United a câștigat doar cinci meciuri în acest sezon, în Premier League, iar înfrângerea din această seară o lasă pe locul șapte, în afara competițiilor europene.

Familia Glazer, care deține clubul, le-a transmis celor din conducerea lui United, potrivit sursei citate mai sus, să urgenteze discuțiile cu Zinedine Zidane și să încerce aducerea acestuia pe Old Trafford.

EXCLUSIVE: Manchester United have called an emergency board meeting to discuss Ole Gunnar Solskjaer’s dismissal as manager. The Sunday Times understands the virtual meeting has been scheduled for 7pm with Solskjaer’s compensation terms on its agenda. https://t.co/aaONCsyJW4