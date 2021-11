Pogba, ultimul meci pentru Manchester United? Planul oficialilor de pe Old Trafford 

Cu toate că Cristiano Ronaldo (36 ani) s-a întors la Manchester United în această vară, „diavolii roșii” au un sezon sub așteptări. După 11 etape, se află pe locul 6 în Premier League, cu doar 17 puncte. Însă, pe fani îi îngrijorează mai mult că echipa nu are consistență, fiind învinsă categoric de rivalele Liverpool, 0-5, și Manchester City, 0-2.

Pe lângă grija demiterii, Ole Gunnar Solskjaer mai are de digerat o nouă veste proastă. Paul Pogba (28 ani) s-a accidentat în cantonamentul naționalei Franței și nu va putea fi disponibil până în ianuarie 2022. Însă, The Sun susține că oficialii clubului de pe Old Trafford nu vor mai conta pe mijlocaș până la finalul sezonului, dacă acesta nu își prelungește contractul cu „diavolii roșii”, scadent în vara lui 2022. Deocamdată, cele două părți nu s-au înțeles cu privire la noua înțelegere, Mino Raiola având pretenții financiare ridicate pentru jucătorul său.

În 2016, când a fost cumpărat de Manchester United de la Juventus,Pogba a fost cel mai scump transfer din istorie, costând 105 miliaone de euro, iar în 2019 meciuri pentru clubul de pe Old Trafford, francezul a înscris 38 de goluri și a oferit 49 de pase decisive.