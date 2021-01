"O persoana fragila, dar era poet pe teren!" Dezvaluirile lui Papa Francisc despre Diego Maradona! Ce spune despre dopajul in sport 

Legenda fotbalului, Diego Armando Maradona a murit la 60 de ani!

Cunoscut pentru dragostea pe care o are fata de fotbal, in special cel din Argentina, tara sa natala, Papa Francisc a vorbit intr-un interviu pentru Gazzetta dello Sport despre legendarul fotbalist.

Suveranul pontif, care este si membru cotizant la Boca Juniors si-a amintit momentul in care l-a cunoscut pe Maradona.

"L-am intalnit pe Diego Armando Maradona in timpul unui 'Meci pentru Pace' in 2014. Imi amintesc totul cu mare placere. Ce a facut Diego pentru Scholas Occurentes, fundatia care are grija de cei nevoiasi din toata lumea. Pe teren, era poet, un campion imens care aducea bucurie milioanelor de oameni din Argentina si Napoli, insa era si un om fragil", a spus Papa Francisc pentru Gazzetta.

De asemenea, Papa a comentat si subiectul dopajului in sport, despre care a spus ca este o 'inselatorie': "O comanda rapida care anuleaza demnitatea!"