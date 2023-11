"Messi sau Maradona?". Papa Francisc a oferit un răspuns surprinzător

Papa Francisc, care nu şi-a ascuns niciodată pasiunea pentru fotbal, a fost chestionat de postul italian de televiziune Rai 1 în legătură cu cel de-al optulea Balon de Aur câştigat de compatriotul său Lionel Messi, precum şi despre eterna comparaţie între actualul jucător al echipei Inter Miami şi legendarul Diego Armando Maradona, fostul căpitan al Argentinei, care a încetat din viaţă în urmă cu trei ani.

Răspunsul Suveranul Pontif a fost însă unul surprinzător: "Între Messi şi Maradona ar putea fi un al treilea: Pele. Ei sunt cei trei pe care i-am urmărit. Maradona ca jucător a fost grozav, grozav. Ca om, a eşuat. Bietul, a alunecat. Mediul nu l-a ajutat. Messi este foarte corect, foarte corect. Este un domn. Dar pentru mine, dintre cei trei, cel mai mare este Pele. Un om cu un suflet extraordinar".

Referindu-se la Maradona, Papa Francisc a subliniat că "mulţi sportivi o sfârşesc rău" şi nu doar în fotbal, ci şi în box. El a adăugat că "cei trei sunt grozavi, fiecare cu propria personalitate".

În ciuda responsabilităţilor poziţiei sale de lider al Bisericii Catolice, Papa Francisc nu îşi ascunde dragostea pentru sport, iar acest lucru l-a determinat să strângă numeroase tricouri ale unor echipe de fotbal, să primească vizitele unor cluburi şi personalităţi marcante din lumea fotbalului, de-a lungul timpului.

Suveranul Pontif este membru al clubului argentinian de fotbal Atletico San Lorenzo de Almagro începând din 2008, fiind la zi cu plata cotizaţiei, după cum a recunoscut vicepreşedintele acestuia, Marcelo Tunelli.

Pope Francis: “???????? Messi or Maradona? I choose ???????? Pele. Maradona as a player was great, but he failed as a man.

Messi, in turn, is very correct, a gentleman. But, For me, of these three, the great gentleman is Pelé. A man with a heart and a very great humanity.” pic.twitter.com/cu0siuMQrQ