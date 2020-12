Noi detalii socante in cazul mortii lui Maradona: "A fost 6 ore in agonie inainte sa moara!" Anuntul facut de experti 

Diego Armando Maradona a murit la finalul lunii noiembrie la varsta de 60 de ani!

Moartea legendei fotbalului ramane in continuare un mister. Variantele diferite ale cadrelor sanitare au ridicat mari semne de intrebare, motiv pentru care decesul sau se afla sub investigatie pentru a descoperi care a fost gradul de implicare al medicilor si daca s-au facut erori care au dus la moartea zeului din Argentina.

Dupa ce au aparut detalii de la raportul autopsiei lui Maradona, Telefe vine cu noi dezvaluiri cu adevarat socante. Expertii din politie care ancheteaza moartea lui Diego au explicat in studiile facute ca fostul fotbalist ar fi fost in agonie timp de 6-8 ore! Acest lucru indica posibilitatea unui malpraxis din partea medicilor deoarece pana in prezent s-a crezut ca moartea sa a fost una subita.

Expertii iau in calcul posibilitatea unui abandon al medicilor, care ar insemna un delict, deoarece Maradona nu a primit ingrijiri medicale toata dimineata. O moarte subita a fost scoasa din calcul de anchetatori, anunta cotidianul SPORT.

Expertii au concluzionat ca in corpul lui Maradona nu s-au gasit alcool sau stupefiante. In cazul in care se demonstreaza varianta conform careia Diego ar fi agonizat o lunga perioada de timp, medicii vor fi acuzati de un delict grav.