Cum a aflat Messi de moartea lui Maradona! "A fost o nebunie. Nu mi-a venit sa cred!" Povestea din spatele omagiului cu tricoul de la Newell

Lionel Messi a oferit un interviu pentru televiziune La Sexta.

Starul argentinian a povestit despre modalitatea cum a aflat despre moartea tragica a lui Maradona. Diego s-a stins din viata la 60 de ani in urma unui stop cardiorespirator, iar vestea a socat intreaga planeta.

"Am aflat despre moartea lui Maradona printr-un mesaj de la tatal meu. A fost o nebunie. Nu mi-a venit sa cred. Stiam ca Diego nu este bine, dar nu mi-a venit sa cred ca a murit. A fost ceva teribil.

Nu mi-am imaginat o inmormantare ca cea a lui Maradona si nici nu vreau sa ma gandesc la asta, dar a fost normal sa se intample asa din cauza a ceea ce a fost Diego si a ceea ce a facut pentru Argentina. Era normal ca oamenii sa mearga sa-si ia ramas-bun intr-un numar atat de mare. El merita totul.

Nu ma gandesc la moarte, desi ma gandesc uneori la ce se va intampla cand voi pleca, la modul in care vor fi copiii mei, familia mea", a spus Messi pentru La Sexta.

De asemenea, Messi a povestit si despre modalitatea cum l-a imagiat pe Maradona, dupa ce a marcat in La Liga impotriva lui Osasuna. Leo a imbracat dupa reusita tricoul cu 10 pe spate al echipei Newell's Old Boys pe care Maradona l-a imbracat in sezonul 1993-1994, inainte de a pleca la Boca.

"Tricoul pe care l-am purtat in omagiul lui Maradona mi l-au dat oamenii lui Newell. Eram convins ca voi inscrie pentru ca jucasem multe meciuri fara sa dau goluri. A fost ciudat pentru ca golul a aparut de nicaieri, cand l-am cautat mai putin.

Fiecare este liber sa comenteze si sa faca ce vrea. Nu tuturor le-a placut Maradona din cauza modului in care a trait. Fiecare este liber sa actioneze in modul in care considera de cuviinta", a adaugat Messi, referitor la cei care au refuzat sa tina un moment de reculegere pentru Maradona.