Declaratiile care fac inconjurul lumii! Cea mai noua AROGANTA a lui Ibrahimovic! "Doar Maradona a fost mai bun decat mine. Sunt in top de 25 de ani!"

Zlatan a oferit din nou declaratii surprinzatoare.

Ibrahimovic a declarat ca doar Maradona a fost mai bun decat el si ca nu regreta ca nu a castigat niciodata Balonul de Aur. Suedezul a mai spus ca nu ar da cele 12 premii castigate in Suedia pentru fotbalistul anului pe cel mai important trofeu individual din fotbal.

"Nu as schimba cele 12 Guldbolle pentru unul de la France Football, pentru ca pentru mine asta inseamna continuitate. Am vazut pe multi care au castigat Cupa Mondiala, Campionatul European, Champions League, chiar Balonul de Aur, au avut un an fantastic, apoi au disparut. Eu sunt in joc de 25 de ani! Mereu in top. E o mare diferenta", a spus jucatorul lui AC Milan.

Nordicul a castigat 11 titluri de campion in 4 tari diferite, dar niciodata nu a urcat mai sus de locul 4 in ierarhia Balonului de Aur. Zlatan si-ar fi dorit sa il intalneasca pe Muhammad Ali si considera ca doar Maradona a fost mai bun decat el.

"Sunt complet si asta e magia mea. Eu sunt focus. Cand eu fac ceva, trebuie sa ma ajungi. In teren, sunt 200 la suta focus si pretind la fel de la coechipieri. Dupa aceea, glumim.

La 13-14 ani am decis sa devin numarul unu din lume, iar povestea asta am scris-o singur. Ronaldo, Il Fenomeno, a ramas idolul meu, insa doar Maradona a fost mai bun ca mine. Diego este cel mai mare din toate timpurile!", a mai spus nordicul pentru revista Sport Week, citat de goal.com.