Presa portugheză a anunţat duminică decesul fostului atacant lusitan Manu, care şi-ar fi pierdut viaţa într-un accident auto.

Manu s-a stins la 43 de ani

Accidentul în care a decedat Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo „Manu” a avut loc în Vermões, regiunea Sobral, din Portugalia.

FC Alverca, echipa pentru care Manu a debutat la seniori, în 2000, şi-a exprimat pe contul de socializare „profunda tristeţe, oferind sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi tuturor celor care i-au împărtăşit viaţa şi cariera alături de el”.

Manu, un fost jucător la Benfica Lisabona

În cariera sa, Manu a evoluat pentru echipe precum Alverca, Benfica Lisabona, Modena, Estrela Amadora, AEK Atena, Maritimo Funchal, Legia Varşovia sau Vitoria Setubal.

El a câştigat Cupa Poloniei în 2010 şi 2012 cu Legia.

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