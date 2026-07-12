La doar câteva zile după ce a participat la Cupa Mondială, fotbalistul în vârstă de 25 de ani, Jayden Adams s-a stins din viață.

Gianni Infantino, mesaj după moartea lui Jayden Adams

Conform informațiilor venite din țara sa, mijlocașul naționalei Africii de Sud și al celor de la Mamelodi Sundowns s-ar fi sinucis.

Adams a jucat la Mondial din primul minut în 0-2 cu Mexic, meciul inaugural, și apoi în 1-1 cu Cehia, după care a prins și finalul victoriei 1-0 cu Coreea de Sud din faza grupelor.

Gianni Infantino, președintele FIFA, a reacționat și el la moartea tânărului fotbalist.

”Este incredibil de trist să aflu că mijlocașul sud-african Jayden Adams a încetat din viață, la doar câteva săptămâni după ce a făcut parte din istorica participare a naționalei Africii de Sud la Cupa Mondială FIFA.

Gândurile și condoleanțele mele, precum și ale tuturor celor de la FIFA și din întreaga comunitate fotbalistică mondială, se îndreaptă către familia, prietenii și colegii săi de echipă. Starul celor de la Bafana Bafana și Mamelodi Sundowns va fi profund regretat. Odihnească-se în pace”, a transmis Gianni Infantino.

Reacția lui Siyabonga Ngezana

Siyabonga Ngezana a reacționat la scurt timp după ce a primit vestea tragică în legătură cu colegul său de la naționala Africii de Sud.

Fundașul celor de la FCSB a distribuit două story-uri pe Instagram, ambele cu trimitere la moartea lui Jayden Adams. În primul, cei doi apar împreună pe teren, în timpul unui meci, iar în al doilea Ngezana a postat doar un emoji cu o inimă frântă pe un fundal negru.