L-a dat pe spate pe Cristi Chivu la Parma și acum prinde transferul carierei la PSG!

Zion Suzuki (23 de ani), portarul pe care Cristi Chivu l-a avut sub comandă la Parma, este aproape de transferul carierei.

Presa din Italia anunță că Paris Saint-Germain îl urmărește atent pe internaționalul japonez și este pregătită să facă o ofertă în această vară.

Potrivit La Gazzetta dello Sport, Parma este dispusă să renunțe la goalkeeper pentru aproximativ 35 de milioane de euro, deși acesta mai are contract până în 2030.

Zion Suzuki este dorit de PSG

Cristi Chivu l-a pregătit pe Suzuki în perioada petrecută pe banca Parmei, iar niponul a fost titular incontestabil în poartă.