L-a dat pe spate pe Cristi Chivu la Parma și acum prinde transferul carierei la PSG!

L-a dat pe spate pe Cristi Chivu la Parma și acum prinde transferul carierei la PSG! Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu a fost antrenorul Parmei în perioada 18.02.2025 - 09.06.2025.

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Din articol

Zion Suzuki (23 de ani), portarul pe care Cristi Chivu l-a avut sub comandă la Parma, este aproape de transferul carierei. 

Presa din Italia anunță că Paris Saint-Germain îl urmărește atent pe internaționalul japonez și este pregătită să facă o ofertă în această vară.

Potrivit La Gazzetta dello Sport, Parma este dispusă să renunțe la goalkeeper pentru aproximativ 35 de milioane de euro, deși acesta mai are contract până în 2030.

Zion Suzuki este dorit de PSG

Cristi Chivu l-a pregătit pe Suzuki în perioada petrecută pe banca Parmei, iar niponul a fost titular incontestabil în poartă.

Suzuki a confirmat și la Cupa Mondială, unde a ajuns cu Japonia până în 16-imile de finală. Deși a ratat mai multe meciuri din cauza unei accidentări la mână, portarul a bifat 22 de apariții pentru Parma și a păstrat poarta intactă de șase ori în sezonul recent încheiat.

Pe lângă PSG, de serviciile sale s-au interesat și Aston Villa, aflată în căutarea unui înlocuitor pentru Emiliano Martinez, dar și Leeds United.

În întreaga carieră, Zion Suzuki a strâns 120 de meciuri la nivel de club, dintre care 57 în Serie A, competiție în care a reușit 12 partide fără gol primit.

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