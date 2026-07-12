După doi ani și jumătate petrecuți la Londra, internaționalul român a fost trimis sub formă de împrumut la Fiorentina, în Serie A, pentru stagiunea 2026/27.

Cotat la 16 milioane de euro de site-urile de specialitate, Radu Drăgușin poate rămâne la Fiorentina definitiv, dacă italienii activează clauza de cumpărare la finalul sezonului.

Cosmin Contra a dat verdictul despre transferul lui Drăgușin la Fiorentina: ”Trebuie să facă asta”

Cosmin Contra, fost internațional român, consideră că Drăgușin la Fiorentina este relansarea fotbalistului care, de la revenirea din accidentare, nu a mai bifat atât de multe minute la Spurs precum a făcut-o înainte să se ”rupă”.

Contra a evidențiat și că Drăgușin e obligat să se impună la Fiorentina și să joace meci de meci

”Nu există pas înainte sau pas înapoi. Există doar ce îl interesează pe jucător. Cât a jucat Radu Drăgușin la Tottenham? Sau câte șanse va avea la Fiorentina? Eu cred că va juca mult mai mult la Fiorentina. Pasul este spre binele carierei lui și spre binele naționalei.

Are mult mai multe șanse să joace titular la Fiorentina față de Tottenham. Fiorentina este o echipă cu tradiție mare în Italia, iubită și nu este o formație oarecare. Este un pas bun în cariera lui, din punctul meu de vedere.

Trebuie să se impună la Fiorentina și să joace meci de meci. Ar însemna mult să avem un fotbalist titular în Serie A”, a spus Cosmin Contra, potrivit Digi Sport.

”Good luck fratello!” Ce star de la Tottenham regretă plecarea lui Radu Drăgușin

Când a venit în iarna lui 2024, Radu Drăgușin l-a găsit la Tottenham pe decarul James Maddison, care fusese adus în vara lui 2023 de la Leicester pentru 46,3 milioane de euro.

Cei doi s-au împrietenit, iar la plecare, James Maddison a avut și un mesaj pentru Drăgușin, pe care l-a publicat pe contul său oficial de Instagram.

”Fratele meu! Adversitatea ne-a adus foarte aproape unul de altul. O să îți simțim lipsa mult, omule! O să-ți scriu legat de saună dacă te enervezi. Good luck fratello!”, a scris James Maddison.