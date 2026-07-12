Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) și-a apărat titlul de campion al turneului de la Wimbledon, după o finală de patru seturi cu Alexander Zverev (29 de ani, 3 ATP).

Jucătorul italian și-a adjudecat cel de-al cincilea titlu de mare șlem al carierei, apropiindu-se la două trofee de acest calibru de marele rival, Carlos Alcaraz.

Sinner a revenit, la fel ca în 2025, de la 0-1 la seturi

Numărul unu ATP a avut emoții în primele două ore de joc, dar le-a disipat în manșele trei și patru, reușind, în final, a noua victorie consecutivă împotriva lui Zverev.

Sinner s-a impus, scor 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4, la capătul a trei ore și patruzeci și șase de minute de joc.