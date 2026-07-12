NEWS ALERT Jannik Sinner, la al cincilea trofeu de mare șlem: italianul antrenat de Cahill și-a apărat titlul de campion la Wimbledon

Jannik Sinner, la al cincilea trofeu de mare șlem: italianul antrenat de Cahill și-a apărat titlul de campion la Wimbledon Tenis
Marcu Czentye
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Jannik Sinner, campion al turneului de la Wimbledon, pentru al doilea an la rând.

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Jannik SinnercampionAlexander ZverevWimbledon 2026Tenis ATPfinala wimbledon
Din articol

Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) și-a apărat titlul de campion al turneului de la Wimbledon, după o finală de patru seturi cu Alexander Zverev (29 de ani, 3 ATP).

Jucătorul italian și-a adjudecat cel de-al cincilea titlu de mare șlem al carierei, apropiindu-se la două trofee de acest calibru de marele rival, Carlos Alcaraz.

Sinner a revenit, la fel ca în 2025, de la 0-1 la seturi

Numărul unu ATP a avut emoții în primele două ore de joc, dar le-a disipat în manșele trei și patru, reușind, în final, a noua victorie consecutivă împotriva lui Zverev.

Sinner s-a impus, scor 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4, la capătul a trei ore și patruzeci și șase de minute de joc.

Jannik Sinner

  • Jannik sinner finala wb 2026 03
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Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
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Premiu-record, în valoare de €4,172,510, pentru Jannik Sinner

Primul break al partidei a venit în al treilea set, când Sinner s-a distanțat la 5-3 la game-uri, pe serva germanului. Momentul a fost precedat de o alunecare suferită de Zverev, în urma căreia germanul a acuzat dureri la genunchiul drept.

În setul patru, break-ul a venit cu un game mai devreme, Sinner profitând de ezitările adversarului.

Calm și încredințat că poate să câștige partida chiar și după primele două seturi, care l-au pus în dificultate notabilă, Sinner și-a demonstrat superioritatea față de Zverev, care a scăzut nivelul de joc în partea a doua a finalei. 

  • 58-49, raportul loviturilor direct câștigătoare lovite de Sinner și Zverev, în finala Wimbledon 2026.
  • Zverev a comis 45 de erori neforțate, cu 20 mai multe decât Sinner.

Sinner continuă un 2026 de vis

Jannik Sinner a intrat în istoria tenisului în acest sezon, devenind primul jucător care câștigă, la rând, cinci turnee ATP Masters 1000. Italianul s-a impus la Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid și Roma, înainte de a ridica trofeul pe iarba de la Wimbledon, răzbunând o eliminare fulgerătoare, suferită în turul secund la Roland Garros.

Sinner ajunge la 44 de victorii în 2026, an în care a pierdut doar trei meciuri, la sfârșitul primelor șapte luni de stagiune.

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