Monserrat ocupă locul 175 în clasamentul FIFA

În urma unei recente crize instituționale și demisia președintelui Vincent Cassel, federația de fotbal din Monserrat este condusă în prezent de un comitet impus chiar de FIFA. Acesta a dat anunț pe rețelele de socializare pentru angajarea unui "consultant tehnic și antrenor al echipei naționale masculine seniori", care să aibă "licență UEFA, CONMEBOL sau CONCACAF (de preferință profesională) și între trei și cinci ani de experiență relevantă".

Fostul selecționer, Angus Eve (54 de ani), era originar din Trinidad și Tobago și fusese numit în funcție anul trecut, dar cele două părți au convenit ruperea contractului, după înfrângerea cu Guyana (0-3), din preliminariile CM 2026. Printre foștii selecționeri importanți se numără Ruel Fox (fost jucător la Norwich, Newcastle, Tottenham, WBA), Willie Donachie (fost jucător la Manchester City, Norwich, Burnley) și Lee Bowyer (fost jucător la Charlotn, Leeds, West ham, Newcastle, Birmingham, Ipswich)

Naționala Monserratului se bazează într-o măsură covârșitoare pe diaspora din Marea Britanie, cu jucători precum Brandon Comley (Walsall), Jernade Meade (St. Ives Town), Donervon Daniels (Oldham Athletic), James Comley (Hayes & Yeading United), Alex Dyer (St. Albans City), Jeriel Dorsett (Reading) sau Lyle Taylor (Chelmsford City), dar și fotbaliști care evolează în SUA, Germania, Emiratele Arabe Unite și Canada.

În 2002, Monserrat a jucat împotriva Bhutanului în celebrul meci cunoscut sub numele de "Cealaltă finală", între cele două echipe cele mai slab clasate din lume la acea vreme, pierzând meciul cu 0-4. În acest moment, "Emerald Boys" ocupă locul 175 în clasamentul FIFA.

Montserrat are sub 5.000 de locuitori și doar 102 km2

Montserrat este o insulă din Marea Caraibelor, din lanțul de insule Antilele Mici, un teritoriu britanic de peste mări. Are aproximativ 16 km lungime și 11 km lățime și 40 km de coastă. Numele i-a fost dat de Cristofor Columb în cea de a doua expediție spre America efectuată în anul 1493.

Statul a fost înființat în 1632 și forma actuală administrativă datează din 1962. Capitala Plymouth a fost în mare parte distrusă de erupția vulcanului Soufriere Hills, care a făcut ca populația să scadă temporar la un minim istoric, sub 1.200 de persoane.

În acest moment, Monserrat are o suprafață de 102 km2, aproape 5.000 de locuitori și un PIB (nominal) de aproape 200 milioane de dolari. Cele mai populare sporturi sunt iahtingul, atletismul, baschetul, cricketul și surfingul, dar fotbalul câștigă teren în ultimii ani. Singurul stadion omologat este Blakes Estate Stadium (1.000 de locuri), arenă construită cu fonduri din FIFA's Goal Programme, în 2002, și modernizată recent.