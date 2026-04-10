Litmanen va fi mai bătrân decât antrenorul și președintele clubului

După ce a împlinit 55 de ani și la 14 ani după retragerea din fotbal, Jari Litmanen revine oficial pe gazon. Acesta a semnat un contract cu echipa JK Tallinna Kalev, care evoluează în Esiliiga, divizia secundă din Estonia. Celebrul fotbalist finlandez va fi cu 16 ani mai în vârstă decât antrenorul Ivan Stojkovic (39 de ani) și cu 15 mai bătrân decât președintele Ragnar Klavan (40 de ani / ex - Heracles, AZ, Augsburg, Liverpool, Cagliari).

"Echipa a rămas fără mai mulți jucători și, cum deja mă antrenam cu ei, antrenorul m-a rugat să-i ajut. Am acceptat", a motivat acesta revenirea pe gazon. Anul trecut, din lipsă de efectiv, "Kuningas" a făcut parte la câteva partide din lotul echipei secunde a clubului, pentru care evoluează fiii săi, Caro (20 de ani) și Bruno (18 ani). Acesta s-a stabilit în Estonia, de unde este originară soția sa, modelul Ly Jurgenson.

Putea ajunge la Dinamo, în 1990

Jari Litmanen (55 de ani) este născut la Lahti și a evoluat pentru echipele Reipas Lahti (1987-1990), HJK Helsinki (1991, 2011), MyPa (1992), Ajax Amsterdam (1992-1999, 2002-2004), FC Barcelona (1999-2001), FC Liverpool (2001-2002), FC Lahti (2004, 2008-2010), Hansa Rostock (2005), Malmo FF (2005-2007), Fulham (2008) și JK Tallinna Kalev (2026 - prezent). Acesta a strâns 137 de selecții și 32 de goluri pentru naționala Finlandei.

În palmares are Champions League (1 / +1 finală), UEFA Super Cup (2), Intercontinental Cup (1), Cupa UEFA (1), Veikkausliiga (1), Finnish Cup (2), Eredivisie (5), KNVB Cup (3), Johan Cruyff Shield (3), FA Cup (1), Football League Cup (1), FA Charity Shield (1), Nordic Football Championship (1), Finnish Football Association Player of the Year (9), Dutch Footballer of the Year (1), titlul de golghter al campionatului olandez (1993-1994) și al Champions league (1995-1996), UEFA Jubilee Awards – Greatest Finnish Footballer of the last 50 Years și includerea în ESM Team of the Year (1994-1995, 1995-1996).

Acesta a făcut parte din lotul legendelor, alături de Dida, Panucci, Rivaldo, Karembeu, Karagounis, Stoichkov, Pandev sau Saviola, pentru meciul de adio al al Generației de Aur, din 2024. În 1992, când evolua încă în Finlanda, a fost dorit de președintele Vasile Ianul la Dinamo București, dar transferul nu s-a mai realizat pentru că suma de transfer, 120.000 de euro, a fost considerată prea mare.

