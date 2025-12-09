GALERIE FOTO „Nu e adevărat” Sorana Cîrstea, despre noua generație în tenis: cum s-a schimbat atmosfera în vestiar

&bdquo;Nu e adevărat&rdquo; Sorana C&icirc;rstea, despre noua generație &icirc;n tenis: cum s-a schimbat atmosfera &icirc;n vestiar Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, despre modul drastic în care s-a schimbat atmosfera în vestiar, în circuitul WTA.

TAGS:
rețele socialenoua generațieSorana CirsteaTenis WTATelefon mobil
Din articol

Sorana Cîrstea va împlini vârsta de 36 de ani, în primăvara anului viitor, anunțat ca fiind ultimul al carierei sale de jucătoare profesionistă de tenis.

În circuitul WTA din 2006, jucătoarea din țara noastră a văzut cu ochii săi mulțimea de schimbări care s-au abătut asupra circuitului de elită al tenisului feminin, în ultimele două decenii.

Sorana Cîrstea: „Atmosfera în circuit e mai prietenoasă acum.”

Sorana Cîrstea a început tenisul într-o perioadă în care jucătoarele nu aveau preparator fizic, o greșeală a unui arbitru tușier putea să bulverseze soarta unui meci, iar jucătoarele mari obișnuiau să se delimiteze social de concurență, în vestiare.

Situația s-a schimbat, afirmă Sorana Cîrstea, care are, în finalul carierei, mai multe prietene ca niciodată, în circuitul WTA.

„Acum am cel mai mare număr de prietene în circuit din toată cariera. Nu știu dacă mentalitatea mea s-a schimbat, dar, când am apărut în circuit, aveam câteva exemple de fete care erau jucătoare foarte bune, dar nu vorbeau cu nimeni.

Și mă gândeam că, dacă vreau să fiu foarte bună, trebuie să fiu introvertită, să nu mă deschid, să nu am prietene și să îmi văd de treaba mea.

Dar nu e adevărat. Mai târziu, am început să dialoghez. Eram foarte timidă, când eram tânără, dar, ulterior, mi-am dezvoltat personalitatea, am devenit mai încrezătoare și, dintr-odată, am simțit că pot să vorbesc cu mai multe jucătoare, că pot să mă deschid față de ele.

Simt că, acum, atmosfera în circuit e mai prietenoasă. Văd mai multe relații de prietenie. Acesta este unul dintre lucrurile care s-a dezvoltat frumos. Ajungi în vestiar și vezi o atmosferă foarte plăcută. Uneori, abia aștept să revin în circuit ca să îmi văd prietenele. Asta nu se întâmpla, în urmă cu cincisprezece ani.

Noua generație, care utilizează rețelele sociale, inclusiv acest factor a ajutat să fim mai conectate. Situația s-a îmbunătățit,” a declarat Sorana Cîrstea, în podcastul Tennis Insider Club.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea hong kong 2025 retur
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sorana Cîrstea, despre noua generație: „Nu știu dacă etica muncii e aceeași.”

„Din alt punct de vedere, nu știu dacă etica muncii e aceeași. Cred că e un aspect care ține de această generație. Toată lumea petrece mai mult timp pe telefon. Eu sunt împotriva telefonului.

Timpul în care sunt capabile de concentrare e mai scurt. Poate că generația veche muncea mai serios, avea un plus de profesionalism, de concentrare.

Dar și noua generație găsește o cale de a compensa, pentru că sunt jucătoare grozave. Însă există multe distrageri și trebuie să găsești o metodă de a le stopa,” a completat Sorana Cîrstea, în emisiunea găzduită de Caroline Garcia.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Leonardo DiCaprio a dezvăluit motivul pentru care își acoperă fața atunci când este în public
Leonardo DiCaprio a dezvăluit motivul pentru care &icirc;și acoperă fața atunci c&acirc;nd este &icirc;n public
ULTIMELE STIRI
&bdquo;Reghe&ldquo; devine &bdquo;rege&ldquo;: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos
„Reghe“ devine „rege“: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos
Iftime nu s-a ascuns: vrea FCSB-ul &icirc;n play-off! Motivul invocat de patronul lui FC Botoșani: &bdquo;Am o rețetă!&rdquo;
Iftime nu s-a ascuns: vrea FCSB-ul în play-off! Motivul invocat de patronul lui FC Botoșani: „Am o rețetă!”
Arne Slot, decizie radicală &icirc;nainte de Inter - Liverpool: e OUT din echipă!
Arne Slot, decizie radicală înainte de Inter - Liverpool: e OUT din echipă!
Barcelona, Bayern, Chelsea, Tottenham și Marseille joacă &icirc;n această seară &icirc;n Champions League! Meciurile &icirc;ncep de la 17:30
Barcelona, Bayern, Chelsea, Tottenham și Marseille joacă în această seară în Champions League! Meciurile încep de la 17:30
PSV Eindhoven - Atletico Madrid, de la 22:00. Dennis Man, față &icirc;n față cu &rdquo;zidul&rdquo; lui Diego Simeone!
PSV Eindhoven - Atletico Madrid, de la 22:00. Dennis Man, față în față cu ”zidul” lui Diego Simeone!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: &bdquo;Fetele lui au venit &icirc;n țară&rdquo;

Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Fetele lui au venit în țară”

Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: &Icirc;ngrijorător, o boală misterioasă

Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"

Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant &icirc;n Coreea de Sud

Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant în Coreea de Sud

Dumitru Dragomir a numit favorita la titlu: &rdquo;Are lot bun, ar trebui să iasă campioană&rdquo;

Dumitru Dragomir a numit favorita la titlu: ”Are lot bun, ar trebui să iasă campioană”

Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: &rdquo;Gata, s-a terminat telenovela&rdquo;

Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: ”Gata, s-a terminat telenovela”

&bdquo;Tricolorii&rdquo; au primit vestea! S-a schimbat regulamentul la Cupa Mondială din 2026

„Tricolorii” au primit vestea! S-a schimbat regulamentul la Cupa Mondială din 2026



Recomandarile redactiei
&bdquo;Reghe&ldquo; devine &bdquo;rege&ldquo;: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos
„Reghe“ devine „rege“: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos
Iftime nu s-a ascuns: vrea FCSB-ul &icirc;n play-off! Motivul invocat de patronul lui FC Botoșani: &bdquo;Am o rețetă!&rdquo;
Iftime nu s-a ascuns: vrea FCSB-ul în play-off! Motivul invocat de patronul lui FC Botoșani: „Am o rețetă!”
Arne Slot, decizie radicală &icirc;nainte de Inter - Liverpool: e OUT din echipă!
Arne Slot, decizie radicală înainte de Inter - Liverpool: e OUT din echipă!
Moment de pus &icirc;n ramă, cu rivalii la titlu &icirc;n prim-plan
Moment de pus în ramă, cu rivalii la titlu în prim-plan
Apariție rară! Fratele lui Valeriu Iftime: &rdquo;Eu cred că e an de titlu la FC Botoșani&rdquo;
Apariție rară! Fratele lui Valeriu Iftime: ”Eu cred că e an de titlu la FC Botoșani”
Alte subiecte de interes
&Icirc;n c&acirc;rje pentru a reveni la v&acirc;rful de formă! Sorana C&icirc;rstea a explicat ce i se &icirc;nt&acirc;mplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana C&icirc;rstea au stat &icirc;mpreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, &icirc;napoi la antrenamente. C&acirc;nd poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Video: Cartu mai are de invatat! Cum&nbsp; faci praf plafonul unui Camaro cu 1.500 de telefoane mobile!
Video: Cartu mai are de invatat! Cum  faci praf plafonul unui Camaro cu 1.500 de telefoane mobile!
&nbsp;Primul NOKIA cu camera de 12 megapixeli si filmare HD - NOKIA N8
 Primul NOKIA cu camera de 12 megapixeli si filmare HD - NOKIA N8
CITESTE SI
Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptăm&acirc;ni

stirileprotv Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Unde se află &bdquo;California de Europa&rdquo;. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje

stirileprotv Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje

&bdquo;Cadou&rdquo; de la &bdquo;moș&rdquo; Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește &icirc;nghețarea salariilor și &icirc;n 2026

stirileprotv „Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!