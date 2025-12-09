Sorana Cîrstea va împlini vârsta de 36 de ani, în primăvara anului viitor, anunțat ca fiind ultimul al carierei sale de jucătoare profesionistă de tenis.

În circuitul WTA din 2006, jucătoarea din țara noastră a văzut cu ochii săi mulțimea de schimbări care s-au abătut asupra circuitului de elită al tenisului feminin, în ultimele două decenii.

Sorana Cîrstea: „Atmosfera în circuit e mai prietenoasă acum.”

Sorana Cîrstea a început tenisul într-o perioadă în care jucătoarele nu aveau preparator fizic, o greșeală a unui arbitru tușier putea să bulverseze soarta unui meci, iar jucătoarele mari obișnuiau să se delimiteze social de concurență, în vestiare.

Situația s-a schimbat, afirmă Sorana Cîrstea, care are, în finalul carierei, mai multe prietene ca niciodată, în circuitul WTA.

„Acum am cel mai mare număr de prietene în circuit din toată cariera. Nu știu dacă mentalitatea mea s-a schimbat, dar, când am apărut în circuit, aveam câteva exemple de fete care erau jucătoare foarte bune, dar nu vorbeau cu nimeni.

Și mă gândeam că, dacă vreau să fiu foarte bună, trebuie să fiu introvertită, să nu mă deschid, să nu am prietene și să îmi văd de treaba mea.

Dar nu e adevărat. Mai târziu, am început să dialoghez. Eram foarte timidă, când eram tânără, dar, ulterior, mi-am dezvoltat personalitatea, am devenit mai încrezătoare și, dintr-odată, am simțit că pot să vorbesc cu mai multe jucătoare, că pot să mă deschid față de ele.

Simt că, acum, atmosfera în circuit e mai prietenoasă. Văd mai multe relații de prietenie. Acesta este unul dintre lucrurile care s-a dezvoltat frumos. Ajungi în vestiar și vezi o atmosferă foarte plăcută. Uneori, abia aștept să revin în circuit ca să îmi văd prietenele. Asta nu se întâmpla, în urmă cu cincisprezece ani.

Noua generație, care utilizează rețelele sociale, inclusiv acest factor a ajutat să fim mai conectate. Situația s-a îmbunătățit,” a declarat Sorana Cîrstea, în podcastul Tennis Insider Club.

