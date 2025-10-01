La acel moment, germanul a invocat nevoia de ”pauză”, iar în prezent este angajatul gigantului RedBull și consilierul echipelor patronate de compania austriacă. Klopp putea reveni pe bancă mai repede decât s-ar fi așteptat. El a fost dorit la Benfica de Cristovao Carvalho, unul dintre candidații pentru postul de președinte al clubului.

Mandatul lui Klopp la Liverpool a durat nouă ani, timp în care acesta a strâns 489 de meciuri, reușind să câștige toate trofeele puse în joc cu gruparea de pe Anfield.

Jurgen Klopp nu vrea să se întoarcă în fotbal. Reacția antrenorului

Jurgen Klopp este unul dintre cei mai titrați antrenori ai generației sale. A pregătit echipe precum Mainz, Borussia Dortmund și Liverpool, având un palmares impresionant. În carieră, a câștigat 13 trofee, printre care UEFA Champions League (2019, cu Liverpool), titlul Premier League (2020, cu Liverpool) și două titluri de campion în Bundesliga (2011, 2012, cu Dortmund).

Câștigând tot ce se putea la nivelul echipelor de club, neamțul a declarat că nu intenționează să se întoarcă în fotbal, în antrenorat. Acum crede că nu va mai reveni niciodată în activitate. Preferă să își vadă de viață în liniște, alături de familie, nefiind îndemnat de revenirea în activitate.

”Pur și simplu sunt pe dinafară (n.r. – cu ce se întâmplă în fotbal). Fac sport, mă bucur de viață, petrec timp cu nepoții. Fac lucruri absolut normale.

Nu mai vreau să lucrez ca antrenor. Cred că nu voi mai fi antrenor. Dar nu știi niciodată. Am 58 de ani. Dacă aș începe din nou la 65, oamenii ar spune: «Dar ai declarat că nu vei mai face asta niciodată!». Așa cred acum. 100%. Nu-mi lipsește nimic”, a declarat Klopp.

